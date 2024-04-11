В Госдуме предположили, какие две категории граждан начнут призывать в ВСУ Депутат Журавлев: инвалидов и женщин могут начать призывать в ВСУ

Фото: МО Украины

Нельзя исключать, что инвалидов и женщин начнут призывать в Вооруженные силы Украины (ВСУ), предположил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета по обороне Госдумы Алексей Журавлев. По его словам, символично, что бронь от мобилизации получили сотрудники телемарафона, артисты цирка и помощники депутатов.

Украинцы мужского пола попали в капкан: им четко дают понять, что никакой демобилизации не будет до самой капитуляции. Возможно, призовут инвалидов — в таком случае им потребуется переосвидетельствование. Не исключено, что и женщин призовут — в законе этого нет, но, похоже, украинское общество усиленно к этому готовят. Символично, что освобождены от призыва пропагандисты телемарафона, цирк и по два помощника у каждого депутата Верховной рады. Из этого можно сделать вывод, кто больше всего ценен украинской державе, — сказал Журавлев.

Верховная рада приняла закон об ужесточении мобилизации на Украине. Документ прошел ключевое — второе — чтение, за него проголосовало 283 депутата Рады из 333 голосовавших. Против выступил только один, а 49 воздержались.