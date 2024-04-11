В ЕС рассказали, когда дадут оценку плану Киева для получения €50 млрд В ЕС в ближайшие недели дадут оценку плану Киева для получения €50 млрд

Еврокомиссия оценивает план Украины по реформам, который необходим для получения €50 млрд до 2027 года в рамках фонда ЕС Ukraine Facility, сообщил агентство «Прайм» со ссылкой на высокопоставленный европейский источник. ЕК ожидает получить оценку в ближайшие недели.

Кроме того, в ЕК готовятся выделить Украине €1,5 млрд кредита из пакета переходного финансирования. Они предусмотрены на период рассмотрения украинского плана в Брюсселе. Первый транш в €4,5 Украина получила в марте.

Лидеры стран Евросоюза на 1 февраля в Брюсселе приняли решение о создании фонда для помощи Украине до 2027 года в €50 млрд с рядом жестких условий. В ЕС также решили разработать механизм и отчетность, по которым ежегодно будет согласовываться и утверждаться финансирование для Киева. Правительство Украины в конце марта сообщало, что утвердило план для этой программы.

Ранее министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж передаст Киеву сотни старых бронемашин в рамках нового пакета военной помощи. Речь идет о БТР VAB, которым более 40 лет. Глава Минобороны подчеркнул, что технику предоставят Киеву в 2024 и начале 2025 года. Сейчас во французской армии их постепенно заменяют машинами нового поколения Griffon.