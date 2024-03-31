«Еще работает»: Париж отдаст Киеву бронетехнику, которой почти полвека Министр обороны Франции Лекорню: Париж отправит Украине БТР VAB

Фото: МО Украины

Париж в рамках нового пакета военной помощи собрался передать Киеву сотни старых бронемашин, заявил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню. Речь идет о БТР VAB, которым более 40 лет, но они «все еще работают», передает Le Parisien.

Чтобы удерживать такую большую линию фронта, украинской армии нужны, например, наши бронетанковые машины: это ключевой момент для мобильности войск, — пояснил министр.

Лекорню отметил, что VAB — хорошая техника, которую передадут Киеву в 2024 и начале 2025 года. Сейчас во французской армии их постепенно заменяют машинами нового поколения Griffon.

Ранее во Франции констатировали, что в случае отправки французских войск на Украину для помощи ВСУ ситуация на поле боя не изменится. Париж не сможет перевесить чашу весов даже со своими батальонами, подкрепленными военно-воздушными силами: они могут увеличить российские потери, но это не повлияет на ситуацию на передовой, резюмировали аналитики.

До этого премьер-министр Франции Габриэль Атталь сообщил о намерении расширить программу военной поддержки Украины. По его словам, дело не только в размере финансовой помощи, но и в типах поставляемых Киеву вооружений. Он подчеркнул, что сейчас Париж поставляет Киеву вооружения последнего поколения, в том числе крылатые ракеты Storm Shadow, гаубицы Caesar, колесные танки AMX-10 RC и бомбы AASM.