«Париж не в состоянии»: во Франции оценили план Макрона по Украине Echos: французский контингент не переломит ситуацию в пользу Украины

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Эммануэль Макрон

В случае отправки французских войск на Украину для помощи ВСУ ситуация на поле боя не изменится, пишет Echos. Франция не сможет перевесить чашу весов даже со своими батальонами, подкрепленными военно-воздушными силами: они могут увеличить российские потери, но это не повлияет на ситуацию на передовой, уверен автор материала.

Париж не в состоянии развернуть контингент, который мог бы кардинально изменить ситуацию в пользу Украины, — говорится в материале.

Ранее президент страны заявил о готовности страны отреагировать на возможную эскалацию со стороны России. Французские власти при необходимости примут решение, которое не позволит Москве победить, подчеркнул он. В то же время Париж не ведет войну с РФ или народом государства, добавил Макрон.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предположил, что Макрон давно отправляет кадровых военных в зону СВО. По его словам, готовность Парижа в случае необходимости официально разместить подразделения вооруженных сил Пятой республики на территории Украины вызывает только смех. Бывший начальник главного военного штаба ЕС Жан-Поль Перрюш в свою очередь заметил, что Макрон должен подумать о реакции России на такие действия.