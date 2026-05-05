КамАЗ произведет опытную партию БТР в 2027 году

ПАО «КамАЗ» произведет опытно-промышленную партию бронетранспортеров в 2027 году, заявил гендиректор автоконцерна Сергей Когогин. По его словам, производство военных спецавтомобилей на заводе в Набережных Челнах увеличилось до 3,8 тыс. в год, сообщает ТАСС.

В какой-то степени это, я считаю, подвиг. Вы бывали у нас на заводе [специальных] военных автомобилей, мы делали 70 единиц в год. Если спросить, сколько сегодня делает КамАЗ, ответ простой: это 3800. Мы за короткий промежуток времени разработали больше 20 моделей, совершенно разнообразных, — сказал Когогин.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с генеральным директором ПАО «КамАЗ». В ходе нее глава государства заявил, что предприятие успешно работает в условиях кризиса в автомобильной отрасли. Общение проходит в рабочем кабинете российского лидера.

До этого сообщалось, что автоконцерн «КамАЗ» рассматривает возможность введения сокращенной на один день рабочей недели с 1 июня в случае сохранения негативной конъюнктуры на рынке грузовиков. В пресс-службе уточнили, что данное решение не затронет подразделения с непрерывным производственным циклом.