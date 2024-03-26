«Русские ждут». В Париже раскрыли схемы отправки армии Франции на Украину

Фото: defense.gouv.fr

Французские журналисты на телеканале LCI предположили, что Вооруженные силы Франции могут принять участие в конфликте на Украине. Они отметили, что риски для солдат особенно высоки в случае, если их отправят в окопы или на защиту укрепрайонов. Какие части могут отправиться на линию боевого соприкосновения? Как их будут использовать и как это скажется на карьере президента Франции Эммануэля Макрона, читайте в материале NEWS.ru.

Кто заявил об отправке французских войск на Украину

В понедельник, 25 марта, на французском телеканале LCI журналисты в ходе обсуждения российско-украинского конфликта предположили, что Вооруженные силы Франции могут быть вовлечены в боевые действия на Украине в случае, если оборона ВСУ будет прорвана.

По мнению журналистов, существует несколько вариантов использования французских военных в случае их переброски на Украину. Наибольшая опасность им грозит при размещении непосредственно на линии боевого соприкосновения — в окопах или укрепрайонах. Согласно менее рискованному сценарию, военнослужащих могут привлечь к строительству военных заводов. Также их могут дислоцировать под Одессу — чтобы прикрыть наиболее значимый порт Украины, в том числе с воздуха.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявлял, что Франция готовится отправить на Украину военный контингент. По его оценке, первоначальное число военнослужащих может составить около двух тысяч человек. Нарышкин добавил, у Парижа уже есть проблемы с поиском «добровольцев» для замены «выбывших» французских комбатантов на украинском театре военных действий. По его словам, армия Франции не несла таких значительных потерь в конфликтах за рубежом, как за время боевых действий на Украине, со времен войны в Алжире в середине прошлого века.

Фото: kremlin.ru Сергей Нарышкин

Министерство вооруженных сил Франции опровергло слова Нарышкина о присутствии французских военных в зоне СВО. В ведомстве подчеркнули, что в планах Парижа нет переброски военного контингента на Украину. А слова главы российской СВР назвали «частью систематического использования массовой дезинформации».

В середине марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что армия может принять участие в наземных операциях в зоне конфликта. Он выразил уверенность в готовности страны отреагировать на возможную эскалацию со стороны России. При этом Макрон подчеркнул, что Париж не ведет войну против Москвы.

Какие сценарии участия французов в конфликте рассматриваются в России

По мнению директора Института политических исследований Сергея Маркова, возможны несколько вариантов развития событий в случае ввода французских войск на Украину. Некоторые из них схожи с вариантами, которые обрисовали журналисты телеканала LCI. Однако в любом случае это станет концом политической карьеры Эммануэля Макрона.

«Участие в „окопной войне“. То есть участие войск Франции в военных действиях. Надо добавить, что российские военные очень ждут французских военных на Украину, чтобы устроить за ними охоту. Считается, что французские военные слабаки. А несколько тысяч гробов с Украины во Францию похоронят политическую курьеру Макрона. [Идея] политически уничтожить Макрона очень нравится многим», — заявил Марков.

Он считает, что французский военный контингент могут ввести на Украину для строительства военных заводов или для обучения личного состава ВСУ и разминирования территорий. Политолог не исключил и участия ПВО армии Франции в обороне Одессы. Также он допустил возможность ввода войск для замены украинских военных на границе с Белоруссией или размещения частей вдоль Днепра.

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press Эммануэль Макрон

Будет ли Россия «охотиться» на французские войска

По мнению военного эксперта Прохора Тебина, в случае ввода французских военных на Украину ВС РФ могут начать специально наносить удары по местам их дислокации — в ходе спецоперации уже были прецеденты российских атак именно по иностранным сил.

«Я не исключаю такого сценария. Уже с первых дней спецоперации происходили подобные события. В самом начале конфликта — в марте 2022 года — армия России нанесла удар по Яворовскому полигону. Там находились в большом количестве иностранные наемники, в том числе в составе интернационального легиона территориальной обороны Украины», — заявил Тебин в разговоре с NEWS.ru.

Он также отметил, что представление о французской армии как о слабой не соответствует реальности. По его мнению, в ее рядах не наблюдается «хроническая некомпетентность». Однако, добавил эксперт, французская армия в течение длительного времени не участвовала в крупных современных вооруженных конфликтах. Вместо этого, по его словам, она была задействована в локальных боестолкновениях, которые сильно отличаются от боевых действий на Украине.

Какие части могут выдвинуть на Украину

По мнению военного эксперта Андрея Клинцевича, которым он поделился в разговоре с NEWS.ru, Франция выдвинет против России не только подразделения Иностранного легиона, но и другие части.

«Против России могут воевать только полноценно оснащенные современной тяжелой техникой дивизии с танками или БМП. Поэтому тот контингент, который тренируется во Франции, не состоит исключительно из французского Иностранного легиона. Там они являются, конечно, оплотом, потому что это обстрелянные солдаты, но дополнять их будут французские инженерные, танковые и противовоздушные части», — перечислил Клинцевич.

Фото: defense.gouv.fr/ Момент форсирования французских танков через реку Вислу

Он также предположил, что французский спецназ будет принимать участие в работе разведки и участвовать в боевых действиях в качестве снайперов. Однако, по его мнению, французские части не смогут проявить себя на линии боевого соприкосновения лучше, чем украинские подразделения.

Что представляет из себя армия Франции

Франция — одна из немногих стран, у которой есть практически все современные вооружения и военная техника собственного производства. Более того, она является участницей ядерного клуба и обладает четырьмя стратегическими подводными ракетоносцами и примерно сотней ядерных боеголовок воздушного базирования. Общая численность Вооруженных сил Франции превышает 200 тысяч человек.

Самым многочисленным компонентом французских вооруженных сил являются сухопутные войска (СВ) или армия, службу в них несут около 115 тысяч человек. В состав армии входят Иностранный легион, армейская авиация, а также Войска марин, которые включают пехоту, артиллерию, бронекавалерию, связь и воздушно-десантные войска. Помимо этого, у Франции есть военно-морские силы (ВМС) или национальный военный флот (в том числе, морская авиация) и воздушно-космические силы (ВКС), включающие противоракетную оборону.

Особое место в составе ВС занимает Национальная жандармерия, которая выполняет функции военной полиции для всех вооруженных сил страны, а также национальной сельской полиции и обеспечивает безопасность прибрежных зон, рек, сельской местности и городов с численностью населения менее 10 тысяч человек. Кроме того, у Франции есть военная разведка, а с 2017 года — Киберкомандование вооруженных сил, которое отвечает за выполнение боевых задач в киберпространстве.

Фото: Matti Matikainen/Newspix24/Global Look Press Dassault Rafale

Ряд французских вооружений, например истребители 4-го поколения Dassault Rafale или авианосец Charles de Gaulle, высоко оцениваются аналитиками. Так, по мнению военного эксперта Владимира Прохватилова, это примеры передового вооружения Пятой республики. Он считает, что Франция в аспекте вооружений в целом превосходит Германию и Великобританию, а в чем-то не уступает и США.

Как провал армии Франции на Украине скажется на карьере Макрона

В случае высоких потерь среди французского контингента на Украине Макрону будет нанесен сильный репутационный ущерб, возможно, он будет вынужден уйти в отставку, рассказал NEWS.ru политолог Тимофей Бородачев. По его словам, этой ситуацией сможет воспользоваться французская оппозиция.

«Если они отправят туда сдуру батальон и в него попадет ракета, то потери будут большие. Не удивлюсь, если Макрон отправится в отставку. Оппозиция внутри Франции, во всяком случае, будет использовать эту ситуацию как свой козырь», — заявил Бородачев.

Однако, по его словам, вероятность отправки французских войск в большом количестве на Украину невысока. Аналитик отметил, что гибель нескольких военнослужащих останется незамеченной. По оценке эксперта, угрозы Макрона отправить французскую армию в зону конфликта не следует воспринимать всерьез.

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