Военэксперт предупредил о планах Киева атаковать гражданские суда России Эксперт Дандыкин: Киев сорвал диалог с РФ по судоходству, чтобы бить по ее судам

Фото: МО Украины

Срыв Украиной переговоров с РФ о безопасном судоходстве в Черном море доказывает, что Киев планирует нападать на российские гражданские суда, рассказал NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, это тактика, к которой прибегали сомалийские пираты.

Срыв договоренностей говорит о том, что украинцы собираются заниматься терроризмом на Черном море в чистом виде, как сомалийские пираты. Они хотят атаковать наши суда, в том числе гражданские, с учетом того, что у России порт в Новороссийске. Они ходят на своих судах, «прикрываясь» Румынией, Болгарией и Турцией, но идут в нестабильной зоне, — заявил Дандыкин.

Украина, по словам эксперта, надеется на то, что ей все сойдет с рук. Но, добавил он, российское командование все понимает: у Украины есть береговая линия, откуда для РФ исходят угрозы, а на ней расположены легитимные цели. Он выделил территории от Измаила до Очакова — оттуда запускаются беспилотники, надводные дроны и прочее.

Ранее появилась информация о том, что Украина вышла из переговоров по безопасному судоходству в Черном море. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен был объявить о заключении такого соглашения 30 марта. Украинская сторона официально не разглашала причину своих действий.