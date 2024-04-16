Стало известно о срыве Украиной сделки с Россией и Турцией по Черному морю Reuters: Украина сорвала сделку с Россией и Турцией о судоходстве в Черном море

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Россия и Украина вели переговоры с Турцией о безопасном судоходстве в Черном море, однако спустя два месяца контактов Киев отказался от сделки, сообщает Reuters. Ряд источников агентства уточняет, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган должен был сообщить о соглашении 30 марта.

Причина такого решения украинской стороны неизвестна. Переговоры сторон проходили с подачи ООН. Также в распоряжении издания есть копия документа соглашения. В нем говорится, что Турция «в рамках своих посреднических усилий» достигла соглашения с Украиной и Россией «об обеспечении свободного и безопасного плавания торговых судов в Черном море».

Москва и Киев должны были предоставить гарантии безопасности торговым судам. А именно не наносить по ним удары, не задерживать и не обыскивать пустые суда или те, груз которых задекларирован как невоенный. Эти правила не должны были распространяться на военные корабли и гражданские суда, перевозящие товары военного назначения.

В начале марта президент Украины Владимир Зеленский лично приехал на переговоры с турецким коллегой, чтобы обсудить зерновой вопрос. Как считает политолог Икбаль Дюрре, политики также обсуждали посредничество Анкары в возможном прекращении огня в зоне проведения специальной военной операции.