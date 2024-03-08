Стало известно, ради чего Зеленский лично приехал поговорить с Эрдоганом Политолог Дюрре: Зеленский и Эрдоган обсудят зерновой вопрос и поставки оружия

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган

Президент Украины Владимир Зеленский лично приехал на переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить зерновой вопрос, рассказал NEWS.ru турецкий политолог Икбаль Дюрре. Помимо этого, в ходе встречи политики обсудят посредничество Анкары в возможном прекращении огня в зоне проведения специальной военной операции.

Во-первых, одной из главных тем переговоров Зеленского и Эрдогана станет так называемый зерновой вопрос или зерновая сделка. Кроме того, они обсудят посредническую роль Турции в возможном прекращении огня на Украине, — заявил Дюрре.

Политолог добавил, что Зеленский и Эрдоган также поговорят о продолжении поставок вооружений ВСУ. Дюрре напомнил и о желании Анкары построить завод по производству беспилотников Bayraktar на Украине. Кроме того, лидеры стран обсудят торгово-экономические вопросы.

Ранее СМИ сообщали, что местом проведения переговоров президентов Турции и Украины Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского станет Стамбул, встреча начнется в районе 19:00. После этого традиционно пройдет пресс-конференция. Последний раз лидеры двух стран встречались 7 июля 2023 года.