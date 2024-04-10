Захарова: действия УОК говорят о саморазрушении Украины Захарова сравнила запрет Киева на общение спортсменов с прославлением нацизма

Объявленный Украинским олимпийским комитетом запрет на общие фото, интервью и рукопожатия с российскими спортсменами стоит в одном ряду с прославлением нацизма и свидетельствует о саморазрушении Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. По ее словам, это происходит под воздействием Запада.

Такие решения в принципе не удивляют на фоне того, что происходит на Украине много лет. Новыми героями, которых насаждают всему украинскому народу, стали бывшие коллаборационисты, там используют уже чуть ли не в качестве национальных символов нацистские приветствия и шевроны для батальонов ВСУ. Это все примеры, подтверждающие саморазрушение Украины под воздействием влияния Запада, — сказала Захарова.

Она отметила, что запреты для украинских спортсменов не надо рассматривать как отдельное проявление.

Нельзя такие решения назвать гражданской позицией или частным взглядом людей на вещи и события. Это просто то самое саморазрушение Украины, которое видит весь мир на протяжении уже многих лет, — подчеркнула Захарова.

Ранее Национальный олимпийский комитет Украины запретил украинским спортсменам делать общие фото с россиянами, пожимать им руки и давать совместные интервью. Такие правила будут содержаться в протоколе поведения для украинских атлетов на Олимпиаде в Париже.

Исполняющий обязанности министра спорта Украины Матвей Бедный в интервью французской газете Le Monde потребовал от российских спортсменов, собирающихся участвовать в Олимпиаде-2024 в Париже, отказаться от выступления на Играх дружбы. Бедный сказал, что они должны дать об этом письменное обещание. То же самое, по его мнению, должны сделать и белорусские атлеты.