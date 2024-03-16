Гутерриш направил письма Путину и Зеленскому Дюжаррик: Гутерриш направил письма Путину и Зеленскому по теме судоходства

Фото: Kremlin.ru

Антониу Гутерриш

Генсек ООН Антониу Гутерриш в феврале направил письма на тему безопасного судоходства президенту России Владимиру Путину, лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, заявил РИА Новости официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. По его словам, речь шла о передвижении торговых кораблей в Черном море.

Мы продолжаем переговоры со всеми сторонами, чтобы торговля продолжалась, поставки продовольствия шли, а суда были в безопасности, — отметил Дюжаррик.

Гутерриш в письмах назвал главной целью ООН свободу гражданского судоходства. Как уточнил представитель генсека, продовольственные и торговые маршруты должны быть безопасными, непрерывными и предсказуемыми.

Ранее Эрдоган сообщал, что Анкара совместно с ООН работает над созданием нормативной базы для организации мирного коммерческого судоходства в Черном море. По его словам, страна готова взять на себя роль лидера в обеспечении продовольственной безопасности.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что обязательства, взятые на себя странами Запада в рамках зерновой сделки, так и не были выполнены. По его словам, речь идет об условиях, выдвинутых Россией. Никаких обсуждений насчет возобновления действия инициативы не ведется, а заключение новых соглашений также не планируется, подчеркнул Песков.