Турция планирует обезопасить коммерческое судоходство в Черном море Эрдоган сообщил о работе с ООН над планом безопасного судоходства в Черном море

Фото: Diego Cupolo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Анкара совместно с ООН работает над созданием нормативной базы для организации мирного коммерческого судоходства в Черном море, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к участникам прошедшего в Албании саммита Украина — Юго-Восточная Европа. По его словам, страна готова взять на себя роль лидера в обеспечении продовольственной безопасности.

Эрдоган напомнил об усилиях Турции по реализации зерновой сделки. Этот вопрос по-прежнему остается на повестке Анкары, отметил турецкий лидер.

Ранее глава государства подчеркнул, что Турция вновь готова предоставить площадку для переговоров между Россией и Украиной. Справедливого и прочного мира можно добиться только дипломатическим путем, уточнил Эрдоган. Участие обеих сторон конфликта является первоочередным условием для успеха мирных инициатив, констатировал он.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что обязательства, взятые на себя странами Запада в рамках зерновой сделки, так и не были выполнены. По его словам, речь идет об условиях, выдвинутых Россией. Никаких обсуждений насчет возобновления действия инициативы не ведется, а заключение новых соглашений также не планируется, подчеркнул Песков.