Военэксперт раскрыл выгоду России от сделки по судоходству в Черном море Ищенко: сделка по Черному морю позволила бы России досматривать грузы Украины

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Соглашение по безопасности судоходства в Черном море, заключение которого сорвала Украина, было выгодно России, рассказал NEWS.ru капитан I ранга запаса Сергей Ищенко. По его словам, после заключения договора Москва смогла бы досматривать суда, которые идут в украинские порты.

Для Украины соглашение не имело никакого смысла, потому что речь шла, по сути, о продолжении «зерновой сделки», из которой Россия вышла чуть менее года назад. В первую очередь эта сделка была выгодна России, потому что она давала возможность контролировать те суда, которые шли в украинские порты, и можно было их досматривать. Можно было их при необходимости в турецких портах или в проливе Босфор задерживать на неопределенное время или затруднять их проход, — заявил Ищенко.

Эксперт назвал выход РФ из сделки опрометчивым. Он пояснил, что Украина только за прошлый год вышла на довоенные объемы поставок, которые по линии внешней торговли идут в ее порты. По сути, добавил Ищенко, в Одессу сейчас завозится столько же грузов, сколько завозилось до начала СВО, однако Россия теперь не знает и не имеет права знать, что конкретно туда приходит.

Ранее появилась информация о том, что Украина вышла из переговоров по сделке о безопасном судоходстве в Черном море. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен был объявить о заключении соглашения 30 марта. Украинская сторона официально не разглашала причину своих действий.