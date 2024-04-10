Гагаузия — новое Приднестровье? Что будет, если Молдавия исчезнет

Фото: Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул

Глава Гагаузии Евгения Гуцул приехала с рабочим визитом в Москву. На прошлой неделе она допустила отделение автономии от Молдавии, если республика решит войти в состав Румынии. Политик считает, что такое объединение приведет к утрате национальной идентичности. Кроме того, его следствием может стать ввод молдавских войск в Гагаузию в случае провозглашения независимости автономии. Действительно ли Молдавия может стать частью Румынии, какой статус в этом случае будет у Гагаузии, как будут реагировать российские миротворцы в Приднестровье — в материале NEWS.ru.

Зачем Гуцул приехала в Москву

Евгения Гуцул посетила Россию второй раз за последние несколько месяцев. В марте в Москве у нее состоялась встреча с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. После этого Гуцул стала гостем Всемирного фестиваля молодежи в Сочи, где провела переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

9 апреля глава Гагаузии вновь приехала в Москву. В Кремле заявили, что ее контакты с главой российского государства на этот раз не планируются. Сейчас гагаузские власти налаживают экономическое сотрудничество с Москвой. В Промсвязьбанке сообщили, что откроют счета для бюджетников и пенсионеров, проживающих в автономии.

Около 25 тысяч жителей этого региона смогут получать на карты «Мир» финансовую помощь и совершать международные платежи. Гуцул заявила, что этим шагом Россия «подтвердила статус друга и защитника гагаузов».

Несмотря на финансово-экономическую проблематику визита, Гуцул сделала несколько политических заявлений. В связи с намеченным на октябрь референдумом, на котором жители Молдавии обозначат свою позицию о вступлении страны в Евросоюз, глава Гагаузии заявила, что ее сограждане не хотят присоединения к ЕС. По ее мнению, они желают жить в суверенном и нейтральном государстве, которое дружило бы со своими соседями.

Если же Кишинев попытается ввести войска в Гагаузию в случае провозглашения независимости региона, то, по словам Гуцул, автономия обратится за помощью ко всем странам, в том числе к России.

«Я надеюсь, что до этого не дойдет. Я надеюсь на здравый смысл наших властей. Но если до этого дойдет, то мы будем обращаться во все страны, конечно, включая Российскую Федерацию», — отметила Гуцул.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев считает, что Гуцул приехала в РФ исключительно для обсуждения экономических отношений, а не политики. «Благосостояние региона во многом зависит от российских пошлин на гагаузскую продукцию, а это преимущественно агропромышленные товары», — предположил депутат в беседе с NEWS.ru.

Фото: Дмитрий Осматеско/РИА Новости Евгения Гуцул

Почему Гагаузия хочет независимости

Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая выступает за сближение с Россией, в отличие от Кишинева, планирующего европейскую интеграцию. В регионе не исключают, что он выйдет из состава республики, если она решит объединиться с Румынией.

«Любые унионистские начинания означают немедленный запуск процедуры отделения Гагаузии и возвращения к независимой Гагаузской Республике. Уверены, что жители многих сопредельных молдавских и болгарских сел поддержат нас и присоединятся к нам», — заявила Гуцул 5 апреля.

Как она добавила, объединение с Румынией будет означать «смерть для Молдавии, ее языка, культуры и этноса в целом». По словам Гуцул, гагаузы будут отстаивать как собственные права, так и суверенитет республики. Политик допустила, что в таком случае Кишинев может ввести войска и распустить автономию, но они «готовы к любому сценарию».

Старший научный сотрудник ИНИОН РАН Татьяна Биткова сообщила NEWS.ru, что в случае изменения суверенитета Молдавии право Гагаузии на независимость закреплено в молдавской конституции. Но такое решение принесет автономии немало проблем, подчеркнула она.

«В случае провозглашения независимости Гагаузии она не будет экономически состоятельна. Это сельскохозяйственный регион, но там непросто заниматься земледелием. Кроме того, там плохое состояние инфраструктуры, несмотря на турецкие инвестиции», — объяснила эксперт.

Фото: Дмитрий Осматеско/РИА Новости Протестующие с транспарантами

Кто выступает за объединение Молдавии и Румынии

Пока глава Гагаузии предостерегает Кишинев, Бухарест предпринимает шаги для объединения с Кишиневом, эту инициативу уже поддержал премьер-министр Румынии Марчел Чолаку.

«Я поддерживаю объединение. Это мое право! По-прежнему верю в объединение Молдавии и Румынии. Это произойдет внутри ЕС, или мы найдем [другой путь]», — заявил Чолаку.

Премьер напомнил, что до 1940-х годов Молдавия была частью Румынии, а затем две страны «якобы разделил СССР». По мнению политика, в республике живут «такие же румыны». Он отметил, что «прошлое нельзя изменить», но можно вместе «строить будущее».

Позднее Минобороны Румынии вынесло на всеобщее обсуждение уточненную редакцию закона о национальной обороне. Документ предусматривает милитаризацию сил МВД и разрешает применять армию за границей для защиты румынского населения, оказавшегося в опасности.

«Новый инструмент, предоставляемый в распоряжение президента, появляется в условиях гибридной угрозы со стороны России», — так оценили законопроект в румынских СМИ.

Молдавский оппозиционер Илан Шор выразил мнение, что так Бухарест готовится к интервенции в республику.

Пресс-секретарь правительства Молдавии Даниел Водэ заявил, что в Кишиневе хотят лишь мира и спокойствия.

«Молдавия — нейтральное государство. Этот нейтралитет поддерживают все, в том числе граждане страны, и любые изменения тут возможны только с одобрения населения. Мы хотим мира, спокойствия и развития, а также продвижения по европейскому пути», — подчеркнул он.

Фото: LUIGI MISTRULLI/Keystone Press Agency/Global Look Press Марчел Чолаку

Действительно ли Молдавия и Румыния могут объединиться

По мнению Журавлева, именно из-за планов Молдавии по евроинтеграции ее шансы присоединиться к Румынии высоки. «Проще всего было бы Кишиневу попасть под протекторат Бухареста, ведь в таком случае не нужно было бы проходить сложные и длительные процедуры вступления в ЕС и НАТО. Президенту Майе Санду и ее команде совершенно наплевать на суверенитет государства, они лишь исполняют приказы, поступающие из Вашингтона», — считает он.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что Молдавия оказалась в схожей с Украиной ситуации. По его мнению, правительство республики готово сдать свою территорию Западу для создания антироссийского плацдарма.

«Однако достаточно большая прослойка населения Молдавии не разделяет такие планы и настроения, выступая за сохранение конструктивного сотрудничества с российским народом. Уверен, что их голос будет услышан», — заявил парламентарий NEWS.ru.

Действия Молдавии в итоге приведут к тому, что Гагаузия, как и Приднестровье, выйдет из ее состава, полагает член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

«Cейчас у власти в Молдавии антинародные силы, прорумынские, которые выражают интересы тех, кто работает на Евросоюз и НАТО. Естественно, есть люди, которые не хотят быть под игом этой власти, не хотят жить в Румынии», — объяснил Соболев NEWS.ru.

Фото: Celestino Arce Lavin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Протестующий с транспарантом «НАТО, из Молдовы» в Польше

Признает ли Москва независимость Гагаузии

На встрече с Путиным в Сочи Гуцул рассказала о притеснениях со стороны молдавских властей.

«Кишинев шаг за шагом отнимает наши полномочия, ограничивает бюджет, нарушает законные права, провоцирует нестабильность и дестабилизацию в Гагаузии и во всей стране. Российский лидер пообещал оказать поддержку Гагаузии и гагаузскому народу в отстаивании наших законных прав, полномочий и позиций на международной арене», — написала она в Telegram-канале.

Эксперт Биткова сомневается, что РФ признает независимость гагаузов, если они решат отделиться от Молдавии.

«Москва в принципе слабо интересуется регионом. Хотя Гагаузию посещают российские артисты, например, происходит определенное поддержание отношений. Местные жители, как правило, исповедуют православие, что сближает их с Россией, однако РФ вряд ли будет плотно работать с регионом в ближайшее время», — полагает она.

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил NEWS.ru, что у России и Гагаузии нет совместных границ, поэтому активное вмешательство в дела автономии вряд ли возможно.

«Если ситуация со временем изменится, то российская сторона будет иметь большие возможности для маневра. В связи с тем, что не урегулирована ситуация с Приднестровьем, в идеале было бы превратить Молдавию в федерацию, что обеспечит на государственном уровне статус русского языка и решит проблему возможного поглощения ее Румынией», — подчеркнул он.

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Будет ли новый вооруженный конфликт с участием Молдавии

К независимости не готова не только сама Гагаузия, отмечает Биткова. По ее мнению, молдавские власти тоже не допустят отделения автономии, так как нацелены на вступление в ЕС.

«Разумеется, Кишинев будет противостоять угрозам территориальной целостности. Тем не менее вряд ли стоит ожидать активной поддержки Молдавии со стороны Бухареста в отношении возможного недовольства в Гагаузии. Все-таки Румыния состоит в НАТО, а потому действует осторожно, оглядываясь на это», — считает она.

По мнению Битковой, на территории региона не начнутся боевые действия. Она напомнила, что у гагаузов нет собственной армии и появление неких «партизанских отрядов» крайне маловероятно.

Однако в Госдуме РФ придерживаются иного мнения. Журавлев подчеркнул, что в Приднестровье, которое находится буквально «через дорогу» от Гагаузии, расквартирован контингент российских миротворцев.

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«Его задача — не допустить кровопролития в регионе. И хоть Гагаузия пока не входит в сферу его ответственности, если обстановка продолжит накаляться, возможен и пересмотр границ мандата миротворцев», — отметил он.

Бондарев напомнил, что пока гагаузам никто не угрожает. Поэтому, по его мнению, самым здравым шагом было бы дождаться смены власти в Молдавии, которая может произойти уже в 2025 году.

«Будем надеяться, что на парламентских выборах к власти придет пророссийская оппозиция в Молдавии. Это гарантирует разворот молдаван в сторону России и позволит провести необходимые реформы, которые обеспечат сохранение суверенитета Молдавии. Гагаузы и приднестровцы готовы мирно уживаться с молдаванами, если им создадут хорошие политические и экономические условия, а также будут уважать их равноправные народы в составе многонациональной Молдавии», — заключил сенатор.

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