Слуцкий рассказал, как Молдавию превращают во вторую Украину Слуцкий: власти Молдавии превращают страну в антироссийский плацдарм

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Молдавия, которая может войти в состав Румынии, рискует превратиться в антироссийский плацдарм, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, молдавское руководство фактически ведет свою страну по «украинскому пути».

Кишинев готов буквально сдать территорию Молдавии коллективному Западу. Однако достаточно большая прослойка населения Молдавии не разделяет такие планы и настроения, выступая за сохранение конструктивного сотрудничества с российским народом. Уверен, что их голос будет услышан, — отметил парламентарий.

Слуцкий обратил внимание на то, что власти Гагаузии — автономии на юге Молдавии, активно выступают против присоединения страны к румынской территории.

Насколько вероятен такой сценарий, будем наблюдать. В любом случае, мы всегда поддерживали и поддерживаем гагаузов и их стремление к выстраиванию дружественных с Россией контактов и связей, — добавил он.

9 апреля в Москву с рабочим визитом прибыла глава Гагаузии Евгения Гуцул. Ее поездка проходит на фоне недавних заявлений о том, что автономия может покинуть состав Молдавии, если Кишинев примет решение о присоединении республики к Румынии. Гуцул не исключила, что молдавские власти могут ввести в непокорный регион свои войска.