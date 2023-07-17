МИД Армении сообщил, что не получал предложение о встрече от России

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Армянская сторона не получала от России приглашений на трехстороннюю встречу с Азербайджаном, сообщила пресс-секретарь МИД республики Ани Бадалян изданию News.am. На просьбу прокомментировать недавнее заявление российского ведомства она уточнила, что не имеет дополнений.

Ранее российский МИД выразил готовность организовать трехстороннюю встречу с министрами иностранных дел в Москве. Как отметила Бадалян, обновленной информации по данному вопросу от РФ не поступало.

МИД России ранее призывал Армению и Азербайджан не перекладывать ответственность за судьбу армянского населения в Карабахе на третьи станы. Москва призвала стороны начать подготовку мирного договора на основе уже имеющихся договоренностей.

Заявление российского министерства позднее прокомментировали в МИД Азербайджана. Призыв России вызвал разочарование и непонимание, говорится в сообщении. По словам ведомства, подобные высказывания противоречат заявлениям президента РФ Владимира Путина, выступающего в поддержку территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Также сообщалось о трехсторонних переговорах президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Николы Пашиняна и президента Евросовета Шарля Мишеля. Политики беседовали на протяжении трех часов.