Пашинян, Алиев и Мишель решили ускорить примирение Армении и Азербайджана

Фото: STEPHANIE LECOCQ/EPA/Global Look Press

Шарль Мишель (в центре) и премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) и Президент Азербайджана Ильхам Алиев (справа)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Евросовет Шарль Мишель в ходе встречи в Брюсселе условились ускорить работу по урегулированию отношений между Баку и Ереваном, сообщается в Telegram-канале армянского кабмина. Трехсторонние переговоры длились около трех часов.

В ходе встречи обсуждались делимитация и обеспечение приграничной безопасности между Арменией и Азербайджаном, разблокирование региональных транспортных и экономических инфраструктур, вопросы, касающиеся прав и безопасности населения Карабаха, а также связанные с заключенными и пропавшими без вести.

Достигнута договоренность активизировать работу по урегулированию обсуждаемых вопросов, — говорится в сообщении.

Следующая раунд переговоров может состояться осенью, передает «Интерфакс - Азербайджан». По словам Мишеля, он пригласил Алиева и Пашиняна встретиться в таком же формате уже «после лета».

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел России предложило главам МИД Армении и Азербайджана провести встречу в Москве для обсуждения договоренностей и последующего подписания мирного договора. В ведомстве подчеркнули, что РФ настроена примирить республики и способствовать нормализации жизни в Карабахе. При этом в МИД призвали Баку и Ереван не привлекать к перемирию третьи страны.