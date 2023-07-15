Еревану и Баку предложили подписать мирный договор в России МИД РФ предложил провести встречу для подписания мирного договора Армении и Азербайджана

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Министерство иностранных дел России предложило главам МИД Армении и Азербайджана провести встречу в Москве для обсуждения договоренностей и последующего подписания мирного договора. В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что Россия настроена примирить два государства и способствовать нормализации жизни в Карабахе.

Российская сторона подтверждает настрой активно способствовать усилиям международного сообщества по восстановлению нормальной жизнедеятельности Нагорного Карабаха. Готовы в ближайшее время организовать в Москве трехстороннюю встречу министров иностранных дел для обсуждения путей выполнения договоренностей на высшем уровне, включая тему согласования мирного договора, с последующим выходом на саммит в Москве для подписания упомянутого документа, — говорится в сообщении МИД.

Кроме этого, российское дипломатическое ведомство призвало Азербайджан разблокировать Лачинский коридор для облегчения жизни проживающим на территории Карабаха. В МИД РФ отметили, что в регионе развивается гуманитарный кризис и жителям не хватает пищи, лекарств, предметов первой необходимости. Также в Карабахе почти полностью отсутствует электричество и газ, подчеркнули в министерстве.

МИД выступил с заявлением на фоне трехсторонней встречи «брюссельского формата». Анонсируя ее, премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что азербайджанские власти несут ответственность за усугубляющийся гуманитарный кризис в Карабахе. Он призвал обеспечить мировую консолидацию для «противодействия азербайджанской политике этнических чисток». Глава кабмина выразил надежду, что на встрече стороны смогут зафиксировать прогресс в переговорах по мирному соглашению.