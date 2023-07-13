Стала известна дата трехсторонней встречи Пашиняна, Мишеля и Алиева Трехсторонняя встреча Пашиняна, Мишеля и Алиева состоится в Брюсселе 15 июля

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Ильхам Алиев, Шарль Мишель и Никол Пашинян

Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы Евросовета Шарля Мишеля пройдет в Брюсселе 15 июля, сообщил глава армянского кабмина на заседании правительства. Он добавил, что азербайджанские власти несут ответственность за усугубляющийся гуманитарный кризис в Карабахе. Пашинян призвал обеспечить мировую консолидацию для «противодействия азербайджанской политике этнических чисток».

В субботу, 15 июля, в Брюсселе намечена моя встреча с главой Евросовета и президентом Азербайджана. Я подтвердил свое участие в этой встрече, — сказал он.

Пашинян выразил надежду, что на встрече стороны смогут зафиксировать прогресс в переговорах по мирному соглашению.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян ранее отмечал, что запланированная на 21 июля трехсторонняя встреча может состояться раньше. По его словам, переговоры Баку и Еревана, которые проводятся в Брюсселе, Москве или Вашингтоне, являются взаимодополняющими. Он отметил, что повестка этих встреч одинаковая.

При этом Григорян подчеркнул важность вовлеченности США. По его словам, Вашингтон прилагает большие усилия для продвижения переговоров и помогает обеспечить стабильность в регионе.

До этого Алиев анонсировал переговоры на высшем уровне с Арменией в ближайшие дни по мирному договору. Он отметил позитивное продвижение в позиции Еревана и подчеркнул, что рассчитывает на дальнейшее сближение точек зрения сторон.