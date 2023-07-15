Москва призвала Баку и Ереван не привлекать третьи страны к перемирию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Армении и Азербайджану не следует привлекать к перемирию третьи станы, говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД России. Москва призвала стороны начать подготовку мирного договора на основе уже имеющихся договоренностей.

Считаем, что в этих условиях не следует перекладывать ответственность за судьбу армянского населения Карабаха на третьи страны. Следует незамедлительно приступить к подготовке мирного договора между Баку и Ереваном, опираясь на ранее достигнутые договоренности, — отметили в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что неотъемлемой частью соглашения должны стать надежные и четкие гарантии прав и безопасности армян Карабаха, а также неукоснительное выполнение всего комплекса трехсторонних договоренностей между Россией, Азербайджаном и Арменией. В ведомстве добавили, что Москва готова организовать встречу глав МИД для обсуждения путей их выполнения и согласования мирного договора, с последующим выходом на трехсторонний саммит для подписания документа.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что трехсторонняя встреча «брюссельского формата» состоится 15 июля. Он заявил, что азербайджанские власти несут ответственность за усугубляющийся гуманитарный кризис в Карабахе и призвал обеспечить мировую консолидацию для «противодействия азербайджанской политике этнических чисток». Глава кабмина также выразил надежду, что на встрече стороны смогут зафиксировать прогресс в переговорах по мирному соглашению.