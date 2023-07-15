В Баку прокомментировали заявление Москвы по мирному договору с Арменией МИД Азербайджана: заявление МИД РФ от 15 июля вызывает непонимание

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Призыв России к Азербайджану и Армении не привлекать к перемирию третьи страны вызвал непонимание и разочарование в Баку. Об этом говорится в заявлении МИД страны. Дипломаты отмечают, что подобные комментарии не соответствуют Декларации о взаимном сотрудничестве между двумя странами, а также выступлениям Владимира Путина в поддержку территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, включая Карабахский регион.

Недопустимо, чтобы МИД Российской Федерации интерпретировал и обусловливал территориальную целостность и суверенитет Азербайджанской Республики в контексте того факта, что премьер-министр Армении <...> признает Карабах частью Азербайджана, — говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Там также указывается, что несмотря на неоднократные предупреждения со стороны Баку о незаконной деятельности в ходе использования Лачинской дороги, «никаких шагов не было предпринято для предотвращения этих действий».

15 июля МИД России опубликовал заявление о том, что Армении и Азербайджану не следует привлекать к перемирию третьи страны. Москва призвала стороны начать подготовку мирного договора на основе уже имеющихся договоренностей. В МИД подчеркнули, что неотъемлемой частью соглашения должны стать надежные и четкие гарантии прав и безопасности армян Карабаха, а также неукоснительное выполнение всего комплекса трехсторонних договоренностей между Россией, Азербайджаном и Арменией.