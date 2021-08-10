Президент Белоруссии Александр Лукашенко побил собственный рекорд по общению с аудиторией. Пресс-конференция «Большой разговор» длилась 7 часов 25 минут. Об этом сообщает БелТА.

Мероприятие состоялось во Дворце независимости, на него были аккредитованы около 300 представителей белорусской общественности, экспертного сообщества и журналистов. Во встрече также участвовали представители зарубежных СМИ.

В ходе пресс-конференции Лукашенко обсудил различные темы, среди которых отношения России и Белоруссии, Минска и Киева, санкции Запада в отношении Белоруссии и многие другие.

Ранее Лукашенко в ходе пресс-конференции «Большой разговор» отверг все обвинения в создании диктаторского режима в стране. Белорусский лидер заявил, что на своём посту никогда не указывал, «как жить» населению республики. Политик также отметил, что в стране нет ресурсов и возможностей для организации диктаторской системы государственного управления.

Также Лукашенко заявил, что «очень скоро» уйдёт с поста президента, но гадать о конкретных сроках не надо.