Лукашенко открестился от звания диктатора

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг все обвинения в создании диктаторского режима в стране. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференция «Большой разговор».

Белорусский лидер заявил, что на своём посту никогда не указывал, «как жить» населению республики. Политик также отметил, что в стране нет ресурсов и возможностей для организации диктаторской системы государственного управления.

В силу наших возможностей мы реагируем [на санкции], это относится и к тем гадостям, которые вы бросаете в мою сторону, типа: «диктатура». Слушайте, для того, чтобы диктовать в мире, — я вполне вменяемый человек, — надо иметь соответствующий ресурс, у нас этого ресурса нет, — отметил лидер.

Ранее Лукашенко рассказал о реальных желаниях оппозиции. По его словам, задачей оппозиционеров стала раскачка и дестабилизация ситуации в стране. КГБ республики задержал ряд фигурантов дела о подготовке терактов против сотрудников силовых ведомств и журналистов.

В августе 2020 после выборов президента Белоруссии, на которых победил Александр Лукашенко, оппозиция вышла на улицы Минска с требованием о непризнании итогов голосования. Противники власти сочли, что нынешний президент победил в выборах благодаря подлогам.