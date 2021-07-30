Лукашенко рассказал о реальных намерениях оппозиции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что в стране нет борьбы с мнениями и свободой слова, но есть борьба с экстремистами, которые преследуют цель дестабилизировать ситуацию. Его слова приводит БелТА.

По словам белорусского лидера, к конструктивной критике власти всегда прислушивались. Он подчеркнул, что одно дело, когда люди критикуют власть, и совсем другое, когда они призывают к бунту и расправе над теми, кто не поддерживает революционные настроения.

Нагнетать атмосферу страха и недоверия через сфабрикованные «сливы», кибератаки и доступ к личным данным, — отметил политик.

Власти в Белоруссии неоднократно заявляли, что протесты в стране скоординированы заграничными силами. 21 июля Лукашенко сообщил, что белорусскими террористами руководят из Германии. Он подчеркнул, что недавно силовики задержали «массу людей», которых обвинили в подготовке терактов и убийстве журналистов. Информация об этом была передана в Берлин, но ответа не последовало.

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы. Подсчёт голосов показал, что за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей. Его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% голосов. Оппозиция заявила, что выборы были сфальсифицированы, и вывела на улицы людей. Протестные акции сопровождались столкновениями с силовиками. Выборы в стране не признали страны Запада.