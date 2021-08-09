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«Не надо гадать»: Лукашенко об уходе с поста президента

14:08, 09 августа 2021
«Не надо гадать»: Лукашенко об уходе с поста президента Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «очень скоро» уйдет с поста президента, но гадать о конкретных сроках не надо.

Не надо гадать, когда уйдет Лукашенко и так далее. Очень скоро, — сказал он в ходе пресс-конференции «Большой разговор».

Глава государства добавил, что после его ухода следующим президентом республики станет тот, кого изберёт белорусский народ. Лукашенко отметил, что в Белоруссии есть 15–20 человек, которые могут дорасти до поста президента. Он подчеркнул, что все эти люди «на виду».

Ранее Лукашенко отверг все обвинения в создании диктаторского режима в стране. Белорусский лидер заявил, что на своём посту никогда не указывал, «как жить» населению республики. Политик также отметил, что в стране нет ресурсов и возможностей для организации диктаторской системы государственного управления.

В августе 2020 после выборов президента Белоруссии, на которых победил Александр Лукашенко, оппозиция вышла на улицы Минска с требованием о непризнании итогов голосования. Противники власти сочли, что нынешний президент победил в выборах благодаря подлогам.

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