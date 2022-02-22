Звезда фильма «В бой идут одни старики»: сила в единении, не надо войны

Советский и узбекский актёр Рустам Сагдуллаев, исполнитель роли Ромео из Ташкента в легендарном фильме режиссёра Леонида Быкова (1928–1979) «В бой идут одни старики», в День защитника Отечества рассказал NEWS.ru, как снималась картина, почему он разошёлся во взглядах с украинским коллегой Владимиром Талашко, и поделился соображениями о напряжённой ситуации в мире, перекликающейся с темой военной ленты.

Какое пророчество заложил в «Стариках» Леонид Быков

— Вы как-то сказали, что фильм «В бой идут одни старики» опередил своё время, став, по сути, пророческим. Что имеете в виду?

— Вы вспомните: в эскадрилье присутствовали представители всех национальностей СССР: узбек, белорус, украинец, грузин...

Режиссёр Леонид Быков был потрясающий и прозорливый человек. Он наглядно показал, что нации должны не воевать, а быть вместе плечом к плечу. Сейчас эта его мысль, заложенная в картине, звучит на злобу дня.

А я 10 лет назад, к 40-летию «В бой идут одни старики», написал песню, в которой есть следующие строки: «Родина была одна — за неё мы дрались. И в Берлине у Рейхстага крепко целовались. И неважно, кто ты был — узбек или грузин. Ведь победу ты добыл, был страной един!»

С 2000-х годов мы, артисты фильма, ездили актёрской бригадой «стариков» выступать по городам и весям бывшего СССР: Москва, Анапа, Ташкент, Киев и другие города. Концерты проходили в основном в апреле-мае, перед Днём Победы. Зрители принимали нас с огромной любовью и теплотой. В том числе на Украине: Запорожье, Кривой Рог — как нас встречали! В финале творческих встреч мы исполняли «Смуглянку», а завершали концерты моей песней, строки из которой я процитировал выше.

— Теперь ни в Киеве, ни в Запорожье не выступаете?

— Не выступаем с 2018 года. Устроители мероприятий, вероятно, испугались за нашу безопасность: националисты могут устроить какие-нибудь провокации.

Как из-за Гайдая киночиновники не утверждали Смирнова на роль Макарыча

— Кинофильм «В бой идут одни старики» снимался студией имени Александра Довженко, где работал режиссёр Леонид Быков. Верно?

— Да, съёмки проходили на киностудии имени Довженко, а также в окрестностях Чернигова, где располагался военный аэродром.

Режиссёр Леонид Быков в юности поступал в лётное училище, мечтая стать воздушным асом. Однако Леонид Фёдорович был невысокого роста, и по этой причине в лётчики его не приняли. Фильмом «В бой идут одни старики» он отчасти исполнил эту свою несбывшуюся мечту о небе.

Съёмки могли не состояться, так как в Госкино СССР забраковали сценарий под тем предлогом, что якобы не могло такого быть на войне — поющих эскадрилий и влюблённых лётчиков. Ситуацию спас Александр Покрышкин — маршал авиации и герой Великой Отечественной войны.

Он прочёл сценарий и авторитетно заявил, что «описанные события — это и есть война, так было — и влюблялись, и пели». Также киночиновники отказывались утверждать кандидатуру Алексея Смирнова (1920–1979) на роль Макарыча. Потому что несколькими годами раньше он воплотил яркие комедийные образы в лентах Леонида Гайдая — а значит, по этой логике, теперь не мог играть героя войны.

Леониду Быкову снова пришлось объяснять и убеждать. Ключевым аргументом в пользу Алексея Смирнова стало его военное прошлое. Ведь Алексей Макарович Смирнов прошёл войну — был боевым разведчиком, взял в плен несколько десятков фашистов, в том числе немецкого генерала, был дважды награждён орденом Славы. Отдельно замечу, что при этом в жизни Алексей Смирнов был человеком удивительной скромности, никогда не кичился своими подвигами и вообще не любил рассказывать о войне.

Алексей Смирнов (справа) kinopoisk.ru

— Если Алексей Смирнов и Леонид Быков на момент съёмок являлись уже взрослыми состоявшимися людьми, то вы, исполнившие роли «желторотиков», были совсем «зелёной» молодёжью.

— Это так. Мне исполнился 21 год. Столько же было Кузнечику Серёже Иванову.

Сыгравший Смуглянку Серёжа Подгорный двумя годами нас моложе — ему было 19 лет. А Женечке Симоновой, в которую был влюблён мой герой, — вообще 17. В Женечку я, кстати, был на самом деле влюблён на съёмках, но стеснялся ей признаться в своих чувствах.

— Вы не упомянули актёра Владимира Талашко, который сыграл довольно яркую роль — старшего лейтенанта Скворцова.

— У нас с ним разные взгляды на жизнь. Поэтому мы не контактируем. Больше я не хочу говорить об этом артисте. (Владимир Талашко неоднократно высказывал в своих интервью антироссийские и антисоветские настроения. — NEWS.ru).

«Сейчас все дороги открылись. Хочешь свободу? Бери!»

— Вернёмся к фильму, который показывают по ТВ каждый год 23 февраля и 9 мая. Сцена гибели вашего героя Ромео даже при сотом просмотре пробирает до мурашек.

Кадр из фильма «В бой идут одни старики» kino-teatr.ru

— За эту сцену я больше всего переживал на съёмках. Как сыграть, чтобы выглядело не вымученно? Леонид Фёдорович Быков заметил моё волнение, отвёл в сторону и произнёс: «Знаешь, а ведь лётчики не умирают — они улетают на небо. Подумай и сыграй именно так: что и Ромео не умер, а улетел». И я сыграл. Первый же дубль вошёл в картину. Я с большой теплотой и с огромной благодарностью к Леониду Быкову вспоминаю об этом.

— Также вы всегда с теплотой отзываетесь об СССР. Хотя многие жёстко критикуют Союз.

— Послушайте, сейчас открылись все дороги, хочешь — поезжай в Европу, в Америку.

Раз ты ругаешь СССР, значит, наверняка хотел свободы. Так вот она! Бери! Я убеждён, что нельзя ругать историю. Да, присутствовали свои минусы (в СССР. — NEWS.ru), но гораздо больше, я считаю, было плюсов.

И я ведь по-прежнему часто езжу на встречи со зрителями по отдельным теперь государствам бывшего СССР (помимо Украины). И практически во всех уголках люди с огромной болью говорят о стране, которую мы все потеряли. Говорят также о том, что наша сила — нас, жителей бывшего СССР — заключается в единении. И что надо не воевать, а дружить и сотрудничать, созидая и преображая мир вокруг себя, растить детей, наслаждаться общением с внуками.

Хочется снова и снова цитировать бессмертные строки из «Стариков»: «Вот ведь люди, человечество, должны же когда-нибудь понять, что ненависть разрушает. Созидает только любовь! Только любовь».

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Мне кажется, что некоторым соседним государствам нужно сейчас брать пример с моего родного Узбекистана. Наш новый президент (Шавкат Мирзиёев. — NEWS.ru) по образованию инженер-механик — окончил институт ирригации и мелиорации. Крепкий хозяйственник, многие годы работал в научной сфере. С его приходом на пост первого лица Узбекистан буквально рванул вперёд. Развиваются малый и средний бизнес, сельское хозяйство.

Президент говорит гражданам: выращивайте овощи-фрукты для себя и на продажу, зарабатывайте. Около 300 российских компаний пришли инвестировать в экономику Узбекистана, появились рабочие места, открыты филиалы более десяти российских вузов в Ташкенте. Сам Ташкент расширили на 70 км по периметру, и число жителей выросло с 2–2,5 миллиона до 5,5 миллиона. Практически не едут уже узбеки мигрантами в соседние государства, как это было раньше. Наоборот, все, кто вернулся в Узбекистан во время пандемии, тут и остались работать. А зачем ехать куда-то, когда в родной стране можно найти теперь себе применение? Обязательно приезжайте в гости к нам в Ташкент, мы всегда рады хорошим добрым людям.