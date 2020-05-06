Россияне назвали победу в Великой Отечественной важной даже 75 лет спустя

https://static.news.ru/photo/c5a7c8a8-8faa-11ea-9091-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подавляющее большинство россиян уверены, что значимость победы в Великой Отечественной войне с исторической точки зрения не уменьшилась даже спустя 75 лет. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провёл столичный Музей Победы на Поклонной горе.

Как следует их данных всероссийского исследования, такой позиции придерживаются 86% граждан. При этом две трети — 68% опрошенных — заявили о необходимости беречь память о военном поколении, передаёт ТАСС со ссылкой на директора музея Александра Школьника.

Цифры статистики, исторические факты о Великой Отечественной войне — всё это остаётся в учебниках, в памяти конкретных семей, — отметил руководитель организации.

В то же время он рассказал, что современная молодёжь воспринимает события прошлого как очень далёкие. Люди в возрасте до 25 лет всё меньше интереса проявляют к этой теме. Школьник назвал процесс естественным. Это, пояснил он, связано с тем, что старшее поколение уходит, и если раньше в семьях говорили о воевавших отцах и дедах, то теперь всё чаще рассказывают о прадедушках и прабабушках, с которыми подростки никогда не были знакомы и не связаны эмоционально.

Память о войне и, главное, семейная память, постепенно стираются, — посетовал директор музея.

Ранее российские зрители выбрали фильмы о войне, которые им нравятся больше всего. «В бой идут одни „старики“» Леонида Быкова стал лидером рейтинга, писал NEWS.ru.