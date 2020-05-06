Россияне выбрали любимые фильмы о войне

https://static.news.ru/photo/5d169da0-8f73-11ea-983c-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «В бой идут одни «старики» Фото: Киностудия им. А.П.Довженко

Российские зрители выбрали фильмы о войне, которые им нравятся больше всего. «В бой идут одни „старики“» Леонида Быкова стал лидером рейтинга.

Опрос среди россиян провёл проект «Кино Mail.ru», сообщает ТАСС. Второе место заняла драма Владимира Рогового «Офицеры».

Картина «А зори здесь тихие» Станислава Ростоцкого оказалась на третьем месте. В десятку вошли «Они сражались за Родину» и «Судьба человека» Сергея Бондарчука, а также «Летят журавли» Михаила Калатозова.

Ранее проголосовать за главный фильм, посвящённый Великой Отечественной войне, предложил онлайн-сервис «КиноПоиск». Среди картин — «В бой идут одни „старики“», «...А зори здесь тихие», «Семнадцать мгновений весны», «Битва за Севастополь», «Летят журавли», «Мы из будущего», «Иди и смотри», «Баллада о солдате», «Иваново детство» и «Т-34», писал NEWS.ru.