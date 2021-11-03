Шавкат Мирзиёев вступил в должность президента Узбекистана

Вновь избранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сегодня, 6 ноября, принял присягу. Произошло это на совместном заседании обеих палат парламента страны. На выборах он набрал 80,12% голосов.

В зал сената, где проходила церемония, впервые были внесены штандарт и знак президента Узбекистана. Они были утверждены в октябре. Мирзиёеву торжественно вручили новое удостоверение президента Узбекистана.

На пост главы государства в Узбекистане претендовали пять кандидатов. Для победы на выборах необходимо было набрать более 50% голосов избирателей. А Мирзиёев, победивший на выборах главы государства, набрал 80,12% голосов (когда он пришёл к власти как наследник бессменного Ислама Каримова, он набрал все 88%). Это ломает устоявшуюся за долгие годы традицию постсоветских руководителей с каждым новым сроком демонстрировать рост своей поддержки или хотя бы держать её на уровне.

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил Шавката Мирзиёева с убедительной победой на выборах президента Узбекистана.