Звезда «В бой идут одни старики» ответил на обвинения в домогательствах
Ольга Сабурова
Ольга Сабурова
16:50, 10 августа 2021
Владимир ТалашкоФото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Народный артист Украины, актёр фильма «В бой идут одни старики» Владимир Талашко ответил на обвинения в домогательствах к студенткам и абитуриенткам Киевского университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, где преподаёт 75-летний артист. Свою позицию он озвучил в эфире телеканала «1+1».
Я не знаю, откуда растут ноги, но ничего подобного не было, — сказал Талашко.
Однако Министерство культуры и информационной политики Украины уже начало проверку в отношении актёра.
По ситуации, сложившейся в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого, Министерство культуры и информационной политики глубоко встревожено из-за обвинений одного из преподавателей в недопустимом поведении по отношению к бывшим студенткам. Мы немедленно инициируем служебное расследование. Призываем руководство университета способствовать оперативной и всесторонней проверке всех приведённых выпускницами фактов, — сообщило ведомство в Facebook.
Ранее ученицы Владимира Талашко обвинили его в харассменте. Они рассказали, как преподаватель приглашал их к себе домой «порепетировать». Там он предлагал будущим актрисам коньяк, закуску и, по словам девушек, «лез целоваться».