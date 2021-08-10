Ученицы звезды «В бой идут одни старики» обвинили его в домогательствах

Ученицы из Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого обвинили актёра Владимира Талашко в домогательствах. Звезда фильма «В бой идут одни старики» преподаёт в образовательном учреждении, сообщает «МК».

В частности, одна из абитуриенток Виктория Муштей сообщила, что Талашко предложил ей «порепетировать» у него дома. Когда начинающая актриса пришла, преподаватель выставил коньяк, закуску и предложил выпить.

Я от страха выпила... Он начал гладить меня руками, прижимать к себе. Мне было неприятно. Он полез целоваться. Я начала вырываться, сказала, что мне срочно нужно уезжать, скоро закрывается общежитие, — рассказала она.

Потом, по словам девушки, Талашко предложил постелить ей в соседней комнате, однако она смогла отказать: «вызвала такси и быстро ушла». После этой истории ещё десятки выпускниц и студенток рассказали свои ситуации. Они также столкнулись с неподобающим поведением со стороны актёра.

В настоящий момент в отношении Владимира Талашко началось расследование силами Министерства культуры Украины.

Ранее сообщалось, что российская актриса Эвелина Блёданс обвинила знаменитого режиссёра, имя которого не раскрывается, в домогательствах.