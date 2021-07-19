Эвелина Блёданс обвинила знаменитого режиссёра в домогательствах

Российская актриса Эвелина Блёданс в эфире шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» на «России 1» обвинила знаменитого режиссёра, имя которого не раскрывается, в домогательствах. Выпуск программы доступен на YouTube.

Телеведущая отметила , что к ней приставали, когда она ещё училась в театральном вузе. Тогда ей было 18 лет. Знаменитость подчеркнула, что была приглашена на пробы в гостиничный номер. Сначала «обидчик» заявил, что ей необходимо сбросить лишний вес. Она послушалась и за десять дней избавилась от пяти килограммов. На следующей встрече постановщик предложил ей показать результат, и актриса разделась до нижнего белья.

Затем он (режиссёр. — NEWS.ru) подошёл ко мне и сказал: «Ну да, всё хорошо. А теперь удиви меня». Он одной рукой взял меня за грудь, я смиренно стояла. Что-то твёрдое упёрлось мне в бок, и его рука стала спускаться ниже по моему животу, — рассказала Блёданс.

Журналистка добавила, что в этот момент выбежала из гостиничного номера, а в фильме режиссёра участвовать отказалась. Блёданс подчеркнула, что её судьба в шоу-бизнесе могла сложиться по-другому — в итоге она не стала серьёзной драматической актрисой, но о потерянном шансе не жалеет.

Ранее сообщалось, что советская и российская актриса Елена Проклова в шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» высмеяла коллегу Яну Поплавскую за критику её интимной жизни. Проклова предположила, что Поплавская «никогда не занималась оральным сексом», из-за чего мужчин звезды «Красной Шапочки» можно только пожалеть.