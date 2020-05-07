Российские зрители выбрали главные фильмы о Великой Отечественной войне

https://static.news.ru/photo/f88cce18-905d-11ea-a0ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из фильма «В бой идут одни "старики"»/kinopoisk.ru

Онлайн-сервис «КиноПоиск» провёл опрос среди пользователей, которым предложили выбрать главный фильм, посвящённый Великой Отечественной войне. Опрос приурочен к празднованию 75-летия Победы.

«В бой идут одни „старики“» Леонида Быкова стал лидером рейтинга, говорится на сайте. За картину проголосовали 41,21% респондентов.

На втором месте оказалась лента «...А зори здесь тихие» с 18,16% голосов. Тройку лидеров замыкает фильм «Семнадцать мгновений весны», который предпочли 10,75% опрошенных.

В топ-5 также вошли «Иди и смотри» и «Летят журавли». Всего в опросе приняли участие более 13 тысяч человек.

Ранее любимые фильмы о войне выбрали пользователи сервиса «Кино Mail.ru». Картина «В бой идут одни „старики“» также стала лидером рейтинга, писал NEWS.ru.