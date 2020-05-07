Российские зрители выбрали главные фильмы о Великой Отечественной войне

Онлайн-сервис «КиноПоиск» провёл опрос среди пользователей, которым предложили выбрать главный фильм, посвящённый Великой Отечественной войне. Опрос приурочен к празднованию 75-летия Победы.
«В бой идут одни „старики“» Леонида Быкова стал лидером рейтинга,
На втором месте оказалась лента «...А зори здесь тихие» с 18,16% голосов. Тройку лидеров замыкает фильм «Семнадцать мгновений весны», который предпочли 10,75% опрошенных.
В топ-5 также вошли «Иди и смотри» и «Летят журавли». Всего в опросе приняли участие более 13 тысяч человек.
Ранее любимые фильмы о войне выбрали пользователи сервиса «Кино Mail.ru». Картина «В бой идут одни „старики“» также стала лидером рейтинга, писал NEWS.ru.
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