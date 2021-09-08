Звезду фильма «В бой идут одни старики» обвинили в изнасиловании

Маркетолог Мария Матрос обвинила в изнасиловании народного артиста Украины, актёра фильма «В бой идут одни старики» Владимира Талашко. Об этом сообщило издание «Суспільне. Новини».

Матрос рассказала, что подверглась насилию, когда ей было 17 лет. Талашко был другом семьи Марии и знал её с четырёх лет.

Он предложил Матрос поступить в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого и пригласил к себе, чтобы обсудить экзамены. Когда девушка приехала, Талашко начал приставать к ней и предложил выпить. Матрос сначала отказала и напомнила, что артисту уже 62 года.

И я ему говорю, что не хочу, но он продолжает настаивать, и я понимаю, что мне никто не поверит. И я решила поддаться этой всей истории и уехать как можно скорее, — рассказала она.

Матрос не рассказала о случившемся сразу, чтобы не портить Талашко репутацию, но сейчас услышала истории других женщин и поддержала их.

Ранее десятки выпускниц и студенток Университета театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого обвинили Талашко в домогательствах.

Сам актёр отверг все обвинения. Министерство культуры Украины начало расследование.