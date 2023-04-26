Самые крутые советские автомобили, которыми мы можем гордиться и сейчас Эти пять машин — лучшее, что есть в истории автопрома СССР. За них нам точно не стыдно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гоночный автомобиль «Москвич-408» на международной выставке «Мотовесна» в ЦВК «Экспоцентр»

Наш автопром принято критиковать. И порой эта критика заслуженная. Однако и в нашей стране были гениальные конструкторы, которые создавали великие автомобили. Мы можем гордиться такими машинами, как ВАЗ-2121 «Нива», ГАЗ М-20 «Победа», «Москвич-408», БелАЗ, а также ЗИЛ-118 «Юность». Об истории их производства — в материале NEWS.ru.

ВАЗ-2121 «Нива»

Годы выпуска: 1977-й — настоящий момент

Главной гордостью советского автопрома является «Нива». Считается, что именно ВАЗ-2121 «Нива» была первым массовым компактным комфортабельным внедорожником. Тольяттинским конструкторам удалось соединить в одной модели такие вещи, как отменную проходимость, хорошую управляемость и почти легковой комфорт. Сейчас в это сложно поверить, но именно «Ниву» можно назвать прародителем всех современных кроссоверов.

Первые работы над новым внедорожником начались в Тольятти в 1971 году, а в 1977-м началось серийное производство модели. Успех автомобиля был грандиозным. И не только в СССР. «Ниву» с радостью покупали во многих странах мира, существовали леворульные модификации для Англии и Японии. «Нива» принимала участие в знаменитом ралли «Париж — Дакар» и даже была на подиуме.

«Нива» выпускается до сих пор. Конечно, модель претерпела несколько модернизаций, однако назвать их кардинальными нельзя. В 2023 году внедорожник продается под именем Lada Niva Legend и оснащается бензиновым мотором объемом 1,7 л мощностью 83 л.с. Стартовая цена «Нивы» составляет 821 900 рублей, что позволяет ей входить в число самых доступных моделей на российском рынке — подробнее в материале NEWS.ru «Пять самых дешевых авто, которые можно купить прямо сейчас».

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Советский и российский автомобиль повышенной проходимости «Нива»

ГАЗ М-20 «Победа»

Годы выпуска: 1946–1958

Первый массовый легковой автомобиль, который Советский Союз начал делать после победы в Великой Отечественной войне (разработка модели началась еще в 1943 году после Сталинградской битвы). В середине 40-х «Победа» была очень современной моделью — это один из первых автомобилей с так называемым понтонным кузовом (у него крылья интегрированы в боковины). Кроме того, «Победа» имела серийные поворотники (тогда это была редкость), стеклоочистители с электроприводом и даже отопитель в салоне.

Надежность первых автомобилей оставляла желать лучшего. Дело дошло до того, что в 1948 году завод останавливали, чтобы внести изменения в технологию сборки. Однако затем качество повысилось, и машины уже не ломались при каждом повороте.

Часто можно услышать, что «Победа» — это не наша разработка. И это частично правда. Создатели ГАЗ М-20 не скрывали, что они много заимствовали у иномарок. Например, от Opel Kapitan взяли принципиальную силовую структуру кузова и подвески, ряд элементов были подсмотрены у американских Ford и Chrysler и так далее. Однако все это не помешало «Победе» стать одним из самых важных автомобилей в истории СССР.

Кстати, «Победу» собирали не только у нас. Выпуск этих машин по лицензии был налажен в Польше (там их делали в период с 1951 по 1973 год под именем «Варшава»). Именно «Победа» стала первым советским автомобилем, который хорошо продавался за рубежом. И не только в социалистическом лагере — ГАЗ М-20 пользовался спросом в Финляндии, Австрии, Бельгии, Великобритании и в других странах.

Существует легенда, что изначально ГАЗ M-20 хотели назвать «Родина». Иосиф Сталин спросил у конструкторов «А почем мы будем Родину продавать?». Но это вымысел. Автомобиль изначально хотели назвать именно «Победой», а имя «Родина» планировали использовать для других моделей. Но не решились.

На смену «Победе» пришла модель ГАЗ-21 «Волга» (1956–1970 годы), которой мы тоже можем гордиться. Хотя с технической точки зрения ГАЗ-21 «Волга» уже была не столь интересной моделью, как «Победа».

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru ГАЗ-М-20 «Победа», представленный на выставке старинных автомобилей «Олдтаймер-Галерея» в «Крокус-Экспо»

«Москвич-408»

Годы выпуска: 1964–1975

В середине 60-х годов прошлого века «Москвич-408» считался одним из самых красивых автомобилей в Европе. Именно поэтому его с таким удовольствием покупали в западных странах. Например, в 1969 году 64% всех выпущенных «Москвичей» было отправлено на экспорт. В Финляндии, кстати, «Москвич-408» был самым продаваемым автомобилем в 1965, 1966 и 1968 годах! В Швеции 408-й был известен как Moskvich Carat, а, скажем, во Франции как Moskvitch Elite 1360 (в Европе название машин с нулем посередине было занято французами из Peugeot). Мало того, в Бельгии была даже налажена сборка наших «Москвичей» — их продавали под маркой Scaldia.

Наследником 408-го стала модель «Москвич-412», которая появилась в 1967 году. Оба автомобиля выпускались параллельно вплоть до середины 70-х годов прошлого века.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Миллионный «Москвич-408» 1967 года, представленный на выставке «Мечта Москвича», посвященной историческому автомобильному заводу АЗЛК «Москвич»

БелАЗ

Годы выпуска: 1961-й — настоящий момент

Первый настоящий БелАЗ — огромный самосвал, способный перевозить 27 тонн, — был построен в 1961 году (раньше завод делал автомобили марки «МАЗ»). В 1965-м на международной выставке в Лейпциге БелАЗ-540 был даже отмечен золотой медалью. С тех пор грузоподъемность белорусских машин росла с каждым годом. В 2013 году она достигла своего пика — автомобиль под названием БелАЗ-75710 признали самым большим самосвалом в мире. Он способен перевезти за один раз 450 тонн!

Мы сейчас специально не выделяем конкретную модель БелАЗа — они все прекрасны. И даже несмотря на то, что сейчас эти самосвалы выпускают не в России, мы по праву можем ими гордиться.

Фото: Владимир Вдовин/РИА Новости Самосвал БелАЗ-54а (Белорусский автомобильный завод). Экспонаты выставки в Лондоне, 1968 г.

ЗИЛ-118 «Юность»

Годы выпуска: 1961–1995

Микроавтобус ЗИЛ-118 «Юность» был одним из самых интересных автомобилей своего времени. Он получил сразу несколько призов на Международном конкурсе автобусов в Ницце в 1967 году.

ЗИЛ-118 «Юность» — это очень элегантный автобус, который был построен на базе правительственного ЗИЛ-111. Машина имела комфортные кресла, огромные окна, сдвижную секцию в крыше. В 60-х годах прошлого века в мире не было автобуса красивее «Юности».

Да и с технической точки зрения «Юность» была хороша: восьмицилиндровый мотор объемом 6 л мощностью 150 л.с. и автоматическая коробка плавно разгоняли машину, в салоне работала система кондиционирования, у каждого пассажира было свое освещение, подвеска была надежной и комфортной. Говорят, что компания Ford планировала приобрести лицензию на выпуск этой модели.

Однако ЗИЛ-118 «Юность» был дорогим в производстве. В итоге всего было сделано около сотни автобусов двух поколений (последние выпускались также под именем ЗИЛ-118К, ЗИЛ-119, а также ЗИЛ-3207).