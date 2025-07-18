В Москве водитель электросамоката столкнулся с автобусом и погиб

В Москве водитель электросамоката столкнулся с автобусом и погиб

Водитель электросамоката погиб на месте после столкновения с автобусом на северо-востоке Москвы, сообщает Госавтоинспекция столицы. Авария произошла на улице Малыгина — мужчина выехал на красный свет и попал под общественный транспорт.

По предварительным данным, на улице Малыгина в районе дома 2 мужчина, управляя СИМ, двигался на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автобусом. В результате дорожной аварии водитель электросамоката от полученных травм скончался на месте, — говорится в сообщении ведомства.

На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве на Профсоюзной улице столкнулись два электробуса, из-за чего пострадали 14 человек, включая двоих детей. Девять взрослых и одного ребенка госпитализировали в городские больницы, а трехлетнего — отправили в клинику доктора Рошаля. По данным департамента здравоохранения, все пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести без угрозы для жизни.

В Калужской области на трассе Калуга — Серпухов в ДТП с участием легкового BMW и грузовика Ford погибли пять человек. Среди умерших оказались водитель и три пассажира BMW, а также шофер грузового автомобиля. Авария произошла на 48-м километре автодороги.