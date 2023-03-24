Минфин США ввел санкции против МАЗа, БелАЗа и самолета Лукашенко

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Самолет президента Республики Беларусь Александра Лукашенко

Минфин США объявил о введении санкций в отношении Белорусского автозавода (БелАЗ), Минского автозавода (МАЗ) и девяти физлиц из Белоруссии, говорится на сайте американского казначейства. Под ограничения также попал самолет Boeing 737, которым предположительно пользуется белорусский президент Александр Лукашенко. Данные рестрикции в Вашингтоне назвали ответом на продолжающееся подавление демократического движения в Белоруссии.

Следующие организации были добавлены в санкционный лист Управления по контролю за иностранными активами (OFAC): ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-Холдинг», ОАО «Минский автомобильный завод», — говорится в заявлении ведомства.

Среди физлиц, включенных в санкционный список, оказалась члены Центральной избирательной комиссии Белоруссии, которых прежде не касались рестрикции. В частности, Минфин США ввел санкции против председателя ЦИК Белоруссии Игоря Карпенко и секретаря Елены Балдовской. В черный список также внесли авиалайнер Boeing 737 EW-001PA белорусского правительства, которым Лукашенко и члены его семьи пользуются для выездов за рубеж, как утверждает Минфин США.

В Минфине США добавили, что эти меры подчеркивают готовность Вашингтона привлекать руководство Белоруссии к ответственности за соучастие в специальной военной операции ВС России на Украине.

Ранее Лукашенко заявил, что санкции против Белоруссии последовали после неудавшихся попыток Запада «оторвать» страну от России. Глава республики выразил уверенность, что Москва и Минск не просто преодолеют ограничения, а «возродятся, как феникс из пепла».