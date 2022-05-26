Американская мечта «Москвича»: как улучшали народный автомобиль Создавать новый «Москвич» приглашали ведущих мировых дизайнеров, но в итоге справились своими силами и во многом преуспели

Прошлым летом в Москве на ВДНХ открылась выставка «Мечта „Москвича“», посвященная славной истории столичного автозавода имени Ленинского комсомола. Один из самых эффектных экспонатов — серебристый седан «Москвич» 2140 SL с надписью «4-миллионный». Особенность этой модели в том, что она появилась в результате нетипичной для промышленности СССР конкуренции АЗЛК и ВАЗа, причем история создания этого аппарата, который в народе получил льстящий «титул» люкс.

Дитя конкуренции

Сразу после Олимпиады в 1980 году перед конструкторским бюро столичного автозавода поставили задачу: подготовить новую модель к очередному съезду Компартии. Ситуация привычная: в Стране Советов было принято готовить что-то знаменательное именно к общенародным съездам. Но в этот раз задача была труднее: разработчики «Москвичей» были в курсе, что у ВАЗа уже есть комфортабельные «трешка» и «шестерка», уже вовсю разрабатывалось семейство 2104/05/07. Нужно было показать что-то как минимум не хуже, при этом в строгих рамках бюджета и на базе имеющихся моделей, а именно обычного 2140.

Было принято решение заказать оформление машины аж в США, у компании Raymond Loewy Design, ответственной за культовый уже на тот момент дизайн бутылок Coca-Cola. Эта же компания в свое время создала облик крайне любопытной, но провальной в коммерческом плане машины Avanti. Впрочем, успехи в транспортной сфере у американцев были: они ответственны за облик рейсовых автобусов Greyhound, которые до сих пор используются в США. Бюджет проекта по облагораживанию «Москвича» составил 80 тысяч долларов — по тем меркам сумма солидная. Однако результат руководством АЗЛК был отвергнут: американские изыски были признаны непригодными к массовому производству.

В итоге дизайн обновленного 2140 доверили Никите Розанову, который сумел изменить восприятие старомодного кузова буквально несколькими штрихами: на SL появились новые фары, объединенные в один элемент с черной пластиковой решеткой радиатора. Горизонтальные ламели визуально расширили автомобиль. Инновационные по тем временам широкие пластиковые бамперы с подфарниками нарисовали у нас, а изготавливали в Югославии. На боковинах появились широкие молдинги, которые не только придавали старому кузову новый динамичный вид, но и имели вполне утилитарное предназначение и защищали двери от случайных контактов со стенами или с соседними машинами. В итоге внешность, практически лишенная привычного хрома, получилась весьма гармоничной.

Артем Соболев/NEWS.ru

В интерьере появилась, причем задолго до ВАЗовского «Спутника», «низкая» минималистичная передняя панель, которая могла быть сделана из пластика коричневого или серого цвета. Многие детали интерьера, например электронные часы, поставлялись в СССР из ГДР. Поэтому, кстати, впоследствии владельцы люкса столкнулись с дефицитом запчастей, и найти, например, новый бампер на такой «Москвич» было настоящей многоходовочкой: такие вещи в нашей стране не покупали, их доставали. В журнале «За рулем» тех лет писали, что унификация люксовой модели с базовым 2140 составляла 94%. Именно 6 процентов разницы были самыми дефицитными запчастями в стране.

Настоящий люкс

Любимой «фишкой» всех владельцев 2140 SL стала заводская магнитола с УКВ-диапазоном. Кроме того, впервые на машине от АЗЛК были установлены инерционные ремни безопасности и полиуретановые подголовники, свозь которые было удобно смотреть назад при движении задним ходом. А заднее стекло с электрообогревом считалось вообще фантастикой.

Социальные сети

Особой гордостью владельцев этой модели стали варианты цветов: SL стал первым советским автомобилем, получившим эмали с металлизированным эффектом. Самыми востребованными стали цвета «снежная королева» — так наименовали серебристый окрас, и «страдивари» — глубокий коричневый цвет. «Выписать» эти эмали получалось только по хорошему блату.

Технических изменений было мало, но те, которые освоили на заводе, были весьма важны: за счет лицензионных карбюраторов, изменению передаточного числа главной пары и некоторым другим ухищрениям средний расход бензина получилось довести до 10 литров на 100 км — по тем временам это было очень неплохо. Максимальная скорость, правда, осталась невысокой — всего 142 км/ч. Больше 75-сильный мотор выжать не позволял.

С 1981 по 1987 год было построено 170 700 экземпляров «Москвич» 2140 SL. Он стал последней модификацией классической модели, разработанной еще в начале 60-х годов. На смену SL пришел куда более прогрессивный переднеприводной 2141, который многие до сих пор считают более продуманным и комфортным, чем ВАЗовское семейство 2108. Подвело московский завод плохое качество: люди покупали «Москвичи», когда не могли достать «Лады».