Экономист назвал причину сокращения сотрудников Ford в Германии Экономист Ордов: сотрудников Ford в ФРГ сократили из-за энергокризиса и перехода на электромобили

Фото: Oliver Berg/dpa/Global Look Press

Завод Генри Форда в Кельне

Американский автопроизводитель Ford пошел на сокращение 3,2 тысяч сотрудников в Германии из-за энергокризиса в этой стране, рассказал ФБА «Экономика сегодня» экономист Константин Ордов. По его словам, существование компании в Европе зависело от спроса на ее продукцию и условий для производства, но сейчас во всем регионе существует перспектива экономической нестабильности, которая в итоге и создает потребность в оптимизации ресурсов. Эксперт добавил, что на решение Ford также повлияли планы ФРГ осуществить переход на электромобили в ближайшем будущем.

Перспективы экономической нестабильности и проблемы развития как в Евросоюзе, так и в мире приводят к такой оптимизации. Кроме того, в ФРГ доминируют планы по реновации автомобилестроения и переходу на электромобили. Есть характерный пример Volkswagen, который заявлял о готовности стать глобальным лидером в производстве данного вида транспорта, — отметил Ордов.

Экономист рассказал, что ЕС и Германия признают перспективность электромобильного направления и считают его своим будущим. При этом многие компании, включая Ford, не успели подстроиться к этому процессу, хотя американская компания в целом не хочет с ним связываться, уточнил эксперт.

Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее рассказал, что акции бывших активов Nissan в России будут переданы АвтоВАЗу для запуска производства автомобилей «Лада». Он отметил, что автомобили будут выпускаться совместно с зарубежными производителями, но при этом не уточнил, с какими именно. По его словам, достижение соответствующих договоренностей вышло на завершающую стадию.