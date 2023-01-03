АвтоВАЗ получит акции бывших активов Nissan в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Акции бывших активов Nissan в России будут переданы АвтоВАЗу для запуска производства автомобилей «Лада», рассказал РБК глава Минпромторга Денис Мантуров. Он отметил, что автомобили будут выпускаться совместно с зарубежными производителями, но при этом не уточнил, с какими именно.

Вы знаете, что недавно было принято решение Nissan передать акции НАМИ. НАМИ в свою очередь эти акции передает АвтоВАЗу для последующего запуска производства автомобилей «Лада» в кооперации с иностранными производителями на площадке в Санкт-Петербурге, — сказал глава ведомства.

По его словам, достижение соответствующих договоренностей вышло на завершающую стадию.

Мантуров добавил, что российские власти ожидают в 2023 году более четкой определенности в автопроме. Возможно, какие-то зарубежные производители, ушедшие ранее, вернутся или передадут активы, пояснил министр.

Ранее автоэксперт Владимир Моженков заявил, что российский авторынок может наверстать упущения провального 2022 года в 2023-м. По его словам, этому будут способствовать усиление активности отечественных производителей, развитие в стране китайских дилерских сетей, а также поставки иномарок по параллельному импорту.