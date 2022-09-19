Она вам не «Гранта»: АвтоВАЗ готовит новинку на французской платформе Глава АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал NEWS.ru, почему рано списывать со счетов Lada Granta

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В обозримом будущем АвтоВАЗ покажет две принципиально новые модели, при этом популярную «Гранту» снимать с конвейера не собирается. Кроме того, тольяттинцы будут отвечать за обслуживание уже произведенных и проданных в России автомобилей Renault.

«Гранту» списывать рано

В рамках соглашения между Renault и АвтоВАЗом в распоряжении россиян остается платформа CMF-B — на ней базируется свежее европейское семейство Logan/Sandero. Прежде на ее основе планировалось развитие двух проектов, в соответствии с заводскими обозначениями: XJF (условно, «новый Logan») и XJO.

Развитие проекта XJF с выходом на последующее производство, поскольку он предполагает выплату роялти с каждого реализованного автомобиля, в условиях существующих сейчас рисков экономически невыгодно, — объяснил NEWS.ru Максим Соколов, президент АО «АВТОВАЗ». — А вот проект XJO представляется нам довольно интересным с коммерческой точки зрения. Мы видим возможность направления серьезных инвестиций в его развитие. Именно такое решение было принято на совете директоров, который, по сути, дал ему официальный старт.

В СМИ данный проект был окрещен как «Новая Granta». Но это не совсем справедливо. Завод успешно выпускает модель Granta и будет продолжать ее выпускать в дальнейшем, поскольку в настоящее время это наиболее доступный автомобиль не только в линейке бренда, но и вообще на рынке. Отказываться от его производства нет никакого смысла, поэтому пока никто не собирается ставить крест на «Гранте».

Понимаете, есть Granta, а есть новое семейство сегмента «В». Так вот, XJO — это не новая Granta, это новое семейство сегмента «В», — сказал NEWS.ru глава департамента АвтоВАЗа по связям с общественностью Сергей Ильинский.

Фото: АвтоВАЗ

На предприятии прекрасно осознают трудности, с которыми придется столкнуться в процессе работы. Главным образом это, конечно же, локализация компонентов, узлов и агрегатов, попавших в санкционные списки. Однако совершенно их не страшатся, принимаясь за серьезную адаптацию платформы. Ее необходимость обусловлена как раз тем, что из-за режима санкций завод лишен доступа к целому ряду комплектующих.

Главная проблема в электронике. Нужно не только найти поставщика, но и провести внушительный цикл испытаний, занимающих месяцы и даже годы. Так, например, тестирование ABS — это, по-хорошему, минимум две зимы и два лета.

Но, как бы там ни было, план действия утвержден советом директоров — поставленная задача должна быть решена в обозначенные сроки. Результаты будут предоставлены рынку в горизонте 2024–2025 годов. Благо потенциал платформы и договоренности с Renault довольно перспективны.

В соглашении с французской стороной регламентирована возможность выпуска моделей семейства XJO на глобальной платформе CMF-B в горизонте планирования за 2030 год. Такая перспектива позволяет нам сделать вывод о финансовой целесообразности развития этого направления платформы, — рассказал президент АвтоВАЗа.

Фото: АвтоВАЗ

В аналогичный срок будет подготовлен и новый кроссовер на собственной платформе Vesta. CMF-B, по словам Максима Соколова, не позволяет построить на ней новую «Ниву», поэтому укрепление линейки в сегменте SUV будет происходить на базе «Весты».

Глобальное решение об обновлении «Нивы» пока не принималось. На данный момент приоритетная задача — возобновление производства всего модельного ряда в привычных комплектациях, — сообщил Максим Соколов NEWS.ru.

В связи с этим на рубеже 2022–2023 годов предполагается восстановление производства в Тольятти Lada Largus с функцией ABS. Поставщик системы не разглашается, но переговоры, по всей видимости, уже достигли финальной стадии.

Автоматическая коробка тоже скоро будет. Опять же — уже идут переговоры с рядом потенциальных поставщиков. Восстановление ESP — задача уже на 2024 год.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владельцы Renault в надежных руках

Другая часть соглашения с Renault касалась послепродажного обслуживания автомобилей французской марки. В соответствии с пунктами договора оно полностью, включая гарантийную поддержку уже проданных и еще продающихся автомобилей, переходит под эгиду АвтоВАЗа, который теперь будет управлять двумя дилерскими сетями: собственной и Renault. Поставки запчастей делегируются дочерней фирме — «ЛАДА Имидж».

АвтоВАЗ получил право только на реализацию оригинальных запчастей Renault и организацию послепродажного обслуживания автомобилей Renault через авторизованных партнеров. А вот качество самих автомобилей остается в зоне ответственности «МАЗ Москвич». При этом официальные дилеры бренда LADA не получают от нас оригинальные запчасти Renault и не проводят гарантийного обслуживания машин французской марки, — рассказал директор по развитию бизнеса «ЛАДА Имидж» Александр Кадухин.

Фото: Vasilii Smirnov/Russian Look/Global Look Press

По большому счету в ближайшей перспективе для владельцев автомобилей Renault ничего не должно поменяться. Они будут ездить на обслуживание в известные им места (информация о дилерах Renault в связи с закрытием фирменного интернет-портала перенесена на сайт LADA), получая привычный им сервис и оригинальные запчасти.

Со 154 дилерами Renault из 155 подписаны соответствующие соглашения (последний дилер в стадии технической готовности к подписанию). 91 из них работает вообще без изменений, 42 совместили шоурумы с реализацией подержанных автомобилей, 16 — совместили или переоборудовали салоны под другой бренд, но продолжают обслуживать машины марки Renault в полном объеме. И только пятеро законсервировали бизнес. Из них двое полностью его остановили.

Сейчас на складах дилеров остается еще около 7000 автомобилей Renault. В течение максимум полугода товарные запасы иссякнут даже при текущем уровне цен (конечно же, в зависимости от региона; например, в Москве машины могут закончиться уже в декабре). Поэтому в дальнейшем им придется трансформировать бизнес. Один из вариантов — присоединиться к сети LADA.

Мы рассматриваем вариант по интеграции дилерских центров Renault в сеть LADA с 2023 года, за прошедшее время нами была успешно проделана огромная работа по оперативному переводу послепродажного обслуживания Renault на периметр LADA. Поэтому с переформатированием никаких проблем не возникнет, — рассказал Алексей Тихомиров, генеральный директор «ЛАДА Имидж». — Более того, хочу особо подчеркнуть, разработанную нами систему интеграции можно без особых трудностей масштабировать и применять, если и другие иностранные бренды примут решение уйти с российского рынка — мы сможем взять на обслуживание клиентов абсолютно любых брендов.

По словам директора по операционной деятельности «ЛАДА Имидж» Артёма Прокофьева, логистический потенциал компании сейчас настолько внушителен, что даже имплементация послепродажного обслуживания автомобилей Renault было выполнена всего за три месяца. Поэтому если перед компанией поставят задачи по другим брендам, которые, возможно, уйдут с российского рынка, в «ЛАДА Имидж» с ними справятся.

Проблем с запчастями у автовладельцев не возникнет, — резюмировал Прокофьев.

Действительно, уже сейчас с «ЛАДА Имидж» по направлению Renault сотрудничает более 60 поставщиков. Восстановлены поставки 95% номенклатуры оригинальных запчастей (78% из стандартных источников «импорт», 17% от российских производителей). И лишь для 5% ведется поиск альтернативных каналов.

Фото: Chen Xu/Xinhua/Global Look Press

Это те позиции, которые подпадают под санкционные ограничения. Однако, по утверждению Алексея Тихомирова, их отсутствие сейчас не имеет критического значения.

Главное, что поставки оригинальных запчастей не просто восстановлены, но и согласованы графики наращивания поставок. Они чуть ли не каждый день прибывают в нашу страну, пополняя складские запасы. Есть даже такие крупные агрегаты, как АКПП.

Нам перешел склад Renault, а там был хороший задел по запчастям. Некоторые позиции — запас до 10 лет. Поэтому у нас серьезные стоки. Кроме того, существует вариант взять требующиеся детали на «МАЗ Москвич», где хранится достаточное количество комплектующих, которые планировалось использовать на конвейере, — рассказал Тихомиров.

Но в любом случае, какой бы вариант ни был реализован, без запчастей и сервиса владелец Renault точно не останется — АвтоВАЗ взялся за техобслуживание автомобилей французской марки со всей душой.