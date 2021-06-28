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Автомобиль ГАЗ М-20 «Победа» на фестивале классических автомобилей ГАЗ
История

Легенда и символ эпохи: 75 лет ГАЗ-М-20 «Победа»

14:11, 28 июня 2021
Фото: Михаил Солунин/ТАСС

28 июня 1946 года, 75 лет назад, с конвейера Горьковского автомобильного завода сошёл первый автомобиль «Победа». Для отечественного автопрома это знаковая дата. Автомобиль давно стал символом эпохи и показателем социального статуса и признания. «Победа» заняла среднюю ценовую категорию и стала конкурентом для люксового ЗИСа. «Победу» вручали Героям Советского Союза. Она участвовала в ралли, работала в такси и скорой помощи. Она снялась в сотне советских и российских фильмов. Кроме того, «Победа» — первый советский полноприводный гражданский автомобиль. Это не просто металлическое средство передвижения, а эстетический объект и произведение искусства, за каждым экземпляром которого охотятся ценители автомобилей середины XX века.

Есть хрестоматийная легенда, что модель могла называться «Родина». Но Сталин иронично заметил главному конструктору: «И почем вы "Родину" продавать будете?» Сталин утвердил название «Победа». Великий автомобиль — в фотогалерее NEWS.ru.

Цех сборки автомобилей М-20 («Победа») на Горьковском автомобильном заводе имени В. М. Молотова. 1948 г..

ТАСС

Макет ГАЗ-М20 из Политехнического музея на выставке в ГУМе

Пименов А/CC BY-SA 4.0/wikipedia.org

«Победа» М-20 в Будапеште. 1954 г.

Fortepan / Magyar Rendőr

«Победа» третьей производственной серии — М-20В, с решёткой из крупных штампованных деталей

Sergey Korovkin 84/CC BY-SA 4.0/wikipedia.org

В салоне магазина «Автомобили» на Бакунинской улице в Москве. 1949 г.

Анатолий Гаранин/РИА «Новости»

Рабочая «лошадка». 1962 г.

Fortepan/CC BY-SA 3.0/wikimedia.org

Аэросани «Север-2» (Установленный на лыжи кузов автомобиля ГАЗ-М20 «Победа»)в музее

Public domain/wikipedia.org

«Победа» М-20 на дорогах Болгарии

FORTEPAN / A R/CC BY-SA 3.0/wikipedia.org

FSO Warszawa M20 (лицензионная копия советского ГАЗ-М-20) на выставке Motoclassic Wrocław

MartinHansV/CC BY-SA 3.0/wikipedia.org

«Победа» М-20 на выставке в Лейпциге. 1952 г.

Deutsche Fotothek‎/CC BY-SA 3.0 de/wikimedia.org

«Победа» на Красной площади. 1958 г.

FORTEPAN / Wein Sarolta

«Победа» М-20 в дороге. 1955 г.

Kurutz Márton/CC BY-SA 3.0/wikipedia.org

Салон автомобиля ГАЗ М-20 «Победа»

Владимир Трефилов/РИА Новости

«Победа» М-20 1964 г.

Fortepan/UVATERV

Автомобиль ГАЗ М-20 «Победа» на фестивале классических автомобилей ГАЗ

Михаил Солунин/ТАСС

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