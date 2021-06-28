Легенда и символ эпохи: 75 лет ГАЗ-М-20 «Победа»

28 июня 1946 года, 75 лет назад, с конвейера Горьковского автомобильного завода сошёл первый автомобиль «Победа». Для отечественного автопрома это знаковая дата. Автомобиль давно стал символом эпохи и показателем социального статуса и признания. «Победа» заняла среднюю ценовую категорию и стала конкурентом для люксового ЗИСа. «Победу» вручали Героям Советского Союза. Она участвовала в ралли, работала в такси и скорой помощи. Она снялась в сотне советских и российских фильмов. Кроме того, «Победа» — первый советский полноприводный гражданский автомобиль. Это не просто металлическое средство передвижения, а эстетический объект и произведение искусства, за каждым экземпляром которого охотятся ценители автомобилей середины XX века.
Есть хрестоматийная легенда, что модель могла называться «Родина». Но Сталин иронично заметил главному конструктору: «И почем вы "Родину" продавать будете?» Сталин утвердил название «Победа». Великий автомобиль — в фотогалерее NEWS.ru.
Цех сборки автомобилей М-20 («Победа») на Горьковском автомобильном заводе имени В. М. Молотова. 1948 г..
ТАСС
Макет ГАЗ-М20 из Политехнического музея на выставке в ГУМе
Пименов А/CC BY-SA 4.0/wikipedia.org
«Победа» М-20 в Будапеште. 1954 г.
Fortepan / Magyar Rendőr
«Победа» третьей производственной серии — М-20В, с решёткой из крупных штампованных деталей
Sergey Korovkin 84/CC BY-SA 4.0/wikipedia.org
В салоне магазина «Автомобили» на Бакунинской улице в Москве. 1949 г.
Анатолий Гаранин/РИА «Новости»
Рабочая «лошадка». 1962 г.
Fortepan/CC BY-SA 3.0/wikimedia.org
Аэросани «Север-2» (Установленный на лыжи кузов автомобиля ГАЗ-М20 «Победа»)в музее
Public domain/wikipedia.org
«Победа» М-20 на дорогах Болгарии
FORTEPAN / A R/CC BY-SA 3.0/wikipedia.org
FSO Warszawa M20 (лицензионная копия советского ГАЗ-М-20) на выставке Motoclassic Wrocław
MartinHansV/CC BY-SA 3.0/wikipedia.org
«Победа» М-20 на выставке в Лейпциге. 1952 г.
Deutsche Fotothek/CC BY-SA 3.0 de/wikimedia.org
«Победа» на Красной площади. 1958 г.
FORTEPAN / Wein Sarolta
«Победа» М-20 в дороге. 1955 г.
Kurutz Márton/CC BY-SA 3.0/wikipedia.org
Салон автомобиля ГАЗ М-20 «Победа»
Владимир Трефилов/РИА Новости
«Победа» М-20 1964 г.
Fortepan/UVATERV
Автомобиль ГАЗ М-20 «Победа» на фестивале классических автомобилей ГАЗ
Михаил Солунин/ТАСС