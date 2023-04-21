Пять самых дешёвых авто, которые можно купить прямо сейчас Чтобы приобрести Lada Granta надо иметь порядка 900 тыс. руб., а иностранных кроссоверов дешевле 2 млн руб. на рынке просто нет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За последний год российский авторынок претерпел кардинальные изменения. Большинство популярных ранее брендов приостановили поставки машин, а цены на оставшиеся резко выросли. NEWS.ru разобрался, какие же модели можно называть доступными весной 2023 года, сколько они стоят и что можно купить прямо сейчас.

Lada Granta — готовим 900 тыс. руб.

Весной 2023 года Lada Granta является наиболее доступной машиной в России. Возможно, поэтому она и стала самой популярной на рынке — по итогам первых трех месяцев 2023 года россияне купили 44 416 авто, что почти в три раза больше, чем за тот же период прошлого года. Для сравнения: идущая на втором месте в рейтинге популярности Niva разошлась тиражом чуть больше 18 тыс., а замыкающий тройку призеров Haval Jolion имеет результат 7341 шт.

Согласно вазовскому прайс-листу, самая доступная «Гранта» без подушек безопасности, обогрева передних кресел, музыки и кондиционера стоит 678 300 руб. Однако найти машину по такой цене нереально. Корреспондент NEWS.ru обратился в несколько автосалонов в Москве и Санкт-Петербурге, но найти машину за 678 тыс. ему так и не удалось.

Чаще всего дилеры Lada предлагают модели в хороших комплектациях (Comfort или Comfort Light) с кондиционером и с набором дополнительного оборудования: коврики в салоне, сигнализация и прочее. Поэтому если вы хотите прийти в автосалон, купить машину и сразу же на ней уехать, то нужно готовиться к тому, что Granta будет стоить около 850–900 тыс. руб.

Также у дилеров Lada есть в наличии и легендарная «Нива», которая сейчас называется Niva Legend (двигатель 1,7 л, 83 л. с., только механическая коробка передач). Заявленная стартовая цена модели — от 821 900 руб. Но найти такие авто в столичных салонах сложно. Зато в наличии есть внедорожники в «верхних» комплектациях Luxe, Urban и BLACK с кондиционером, подогревом кресел и легкосплавными дисками. Цена «живых» машин — 950 тыс. руб. и выше

Имеются в наличии и внедорожники Niva Travel (сейчас так называются автомобили, которые несколько лет назад продавались как Chevrolet Niva). Заявленная стартовая цена этой модели 1 014 900 руб. Но в наличии машин за такие деньги нет. А за 1 651 000 руб. — есть.

По словам опрошенных NEWS.ru продавцов Lada, они и «Нивы» в наличии имеются, поставки идут регулярно. Однако рассчитывать сейчас прибрести что-то другое бессмысленно. Старые «Весты» уже давно распроданы, «Ларгусы» и XRAY закончились еще в 2022 году. Однако дилеры с нетерпением ждут обновленные Vesta NG — их продажа может начаться в мае. Но сколько они будут стоить пока никто не знает.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Технические характеристики Lada Granta:

Длина × ширина × высота: 4268×1700×1500 мм

Колесная база: 2476 мм

Привод: передний

Двигатель: 1.6 л 8-кл. (90 л. с., 143 Нм)

Коробка передач: механическая, 5-ступенчатая

Средний расход топлива в городском цикле: 9,4 л на 100 км

Дорожный просвет: 180 мм

Объем багажника (для седана): 520 л

Объем топливного бака: 50 л

Максимальная скорость: 179 км/ч

Время разгона 0-100 км/ч: 11,2 с

«Патриот» стал недешевым

Внедорожники УАЗ в наличии имеются. Причем есть как Hunter, так и более современный Patriot. Рекомендованная стоимость последней модели начинается с 1 530 000 руб., а за «Хантер» просят от 1 390 000 руб. Правда, когда мы обратились в один из столичных автосалонов УАЗа, то оказалось, что Hunter нам готовы продать за 1,7 млн руб., а в другом назвали сумму 1,9 млн. За «Патриот» в минимальной комплектации попросили 1,6 млн руб. А еще нам предложили UAZ Patriot в максимальной комплектации и автоматической коробкой передач за 2 896 000 руб.

Технические характеристики UAZ Partiot:

Длина × ширина × высота: 4 785×1 900×2 005 мм

Колесная база: 2 760 мм

Привод: система подключаемого полного привода (Part-Time)

Двигатель: 2,7 л, (150 л. с., 235 Нм)

Коробка передач: механическая, 5-ступенчатая

Средний расход топлива в городском цикле: 14 л на 100 км

Дорожный просвет: 210 мм

Объем багажника (для седана): 1 130 л

Максимальная скорость: 150 км/ч

Время разгона 0-100 км/ч: 19 с

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Самая дешевая Kia теперь стоит 1,6 млн руб.

Самой доступной иномаркой в России на данный момент является небольшой корейский хетчбек Kia Picanto, который оснащается моторчиком объемом 1 литр (67 л. с.). У московских дилеров нам удалось обнаружить в наличии сразу несколько машин в разных цветах и с разным уровнем оснащения. Базовая комплектация машины богатая (кондиционер, подогрев кресел и руля, система курсовой устойчивости и система помощи при трогании на подъеме). Коробка передач — автоматическая.

Цена Picanto в комплектации Comfort — от 1 625 000 руб. (хотя официально рекомендованная Kia стоимость за модель в такой версии — 1 444 900 руб.). Также можно купить и Picanto в версии GT-line за 1 935 000 руб. По словам представителя дилерского центра, куда мы обратились под видом покупателя, автомобили продаются без «накрученного» дополнительного оборудования, хотя при желании сигнализацию, антикоррозионную обработку и прочее они готовы сделать.

Что касается когда-то популярных Kia Rio, то они сейчас стоят уже больше 2 млн руб., за хетчбек Ceed просят 2,4-2,7 млн, седан Kia K5 — от 3,4 млн, а большой внедорожник Mohave — 7 млн руб.

Технические характеристики Kia Picanto:

Длина × ширина × высота: 3 595×1 595×1 495 мм

Колесная база: 2 400 мм

Привод: передний

Двигатель: 1,0 л (67 л. с., 95 Нм)

Коробка передач: автоматическая, 4-ступенчатая

Средний расход топлива в городском цикле: 6,8 л на 100 км

Дорожный просвет: 161 мм

Объем багажника: 255 л

Максимальная скорость: 149 км/ч

Время разгона 0-100 км/ч: 16,5 с

Фото: shutterstock.com Kia Picanto

Renault ушел, но Logan пока остался

Хотя французская марка Renault еще в 2022 году объявила об уходе с российского рынка, ее машины еще можно купить. Правда, дилеры признаются — их остается все меньше и меньше, а новых поставок никто не ждет.

Корреспондент NEWS.ru нашел в Москве в наличии несколько «Логанов» во «внедорожной» версии Stepway с увеличенным дорожным просветом и в богатой комплектации Special Edition с кондиционером, обогревом лобового стекла и прочим. Коробка передач — автоматическая, двигатель объемом 1,6 л (113 л. с.). Цена такого «Логана» 1 660 000 руб. при покупке за наличные. Если же оформлять кредит и сдавать имеющуюся машину в трейд-ин, то менеджер в автосалоне пообещал скидку.

Технические характеристики Renault Logan:

Длина × ширина × высота: 4 368×1 761×1571 мм

Колесная база: 2 634 мм

Привод: передний

Двигатель: 1,6 л (113 л. с., 152 Нм)

Коробка передач: бесступенчатый вариатор

Средний расход топлива в городском цикле: 8,8 л на 100 км

Дорожный просвет: 195 мм

Объем багажника: 510 л

Максимальная скорость: 172 км/ч

Время разгона 0-100 км/ч: 11 с

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Китаец» из Калининграда стоит дешевле 2 млн руб.

Еще один автомобиль с «автоматом», который без скидок за кредит и трейд-ин можно купить в сегменте до 2 млн руб., это собираемый в Калининграде седан Kaiyi Е5 (марка Kaiyi принадлежит концерну Chery и в Китае она позиционируется как «молодежная»). По своим размерам Kaiyi Е5 соперничает с Hyundai Elantra, Volkswagen Jetta и Skoda Octavia.

Kaiyi Е5 сейчас активно поставляют дилерам, поэтому машин в наличии много. Правда, покупатели могут выбрать только цвет кузова: Е5 пока продается лишь в одной комплектации Luxury и только с мотором объемом 1,5 л с турбонаддувом (147 л. с.). Но оснащение машины богатое: 17-дюймовые легкосплавные диски, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя, люк с электроприводом, 10,25-дюймовый дисплей мультимедиасистемы, парктроник и камеры кругового обзора. Цена модели — 1 959 000 руб., а менеджеры в автосалоне готовы обсудить скидку «у капота».

Технические характеристики Kaiyi Е5:

Длина × ширина × высота: 4 670×1 825×1 483 мм

Колесная база: 2700 мм

Привод: передний

Двигатель: 1,5 л, турбонаддув (147 л. с., 210 Нм)

Коробка передач: бесступенчатый вариатор

Средний расход топлива в смешанном цикле: 6,9 л на 100 км

Объем багажника: 450 л

Максимальная скорость: 210 км/ч

Фото: kaiyi-auto.ru Kaiyi Е5

А что еще?

В списке самых доступных автомобилей мог бы оказаться кроссовер Haval Jolion, который, согласно прайс-листу, стоит от 1 799 000 руб. за модель с механической коробкой передач. Однако найти такие автомобили в наличии NEWS.ru не удалось. А самые доступные Jolion, которые нам предложили, стоили 2 273 000 руб., да и то такую цену давали только при бронировании машины онлайн. А если бы мы пришли непосредственно в автосалон, то Jolion стоил бы на 150 тыс. руб. дороже.

Не удалось найти в продаже и «Москвичи» с механической коробкой (такие авто должны стоить дешевле 2 млн). Есть машины только с «автоматом» за 2 035 000 руб. Однако менеджер в автосалоне сказал, что если мы бы приехали до конца недели и купили «Москвич 3», то он сделал бы скидку в 100 тыс. руб. А уж если сделку оформлять с кредитом и трейд-ин, то бонус будет еще больше.