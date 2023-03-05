«Последний взгляд был полон ужаса перед смертью»: как умер Сталин Свидетели указывают, что «вождь народов» избегал врачебных осмотров, а в послевоенные годы превратился в «уставшего старика»

Фото: Федор Кислов/ТАСС

Секретарь Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) Иосиф Виссарионович Сталин

Всемогущий правитель Советского Союза Иосиф Сталин умер 5 марта 1953 года в 21:50 на даче под Москвой. О том, как прошли последние годы и обстоятельствах жизни «вождя народов», которые могли приблизить его смерть — в материале NEWS.ru.

Сталин прорвался к высшей власти после смерти Ленина. С самого начала карьеры он не пользовался ни особым влиянием в партии, ни большим авторитетом среди старых большевиков. Грузинский революционер вошел в первое советское правительство в качестве комиссара по делам национальностей, фактически по «национальной квоте», характерной для большевиков, которые не могли поставить руководить национальной политикой русского партийца. Ведь Ленин постоянно подозревал русских, даже коммунистов, в великодержавном шовинизме. Его соратники по партии не могли избавиться от обвинений в проведении имперской политики. Так убежденный большевик грузин Серго Орджоникидзе удостоился от Ленина эпитета «великорусский держиморда».

Войдя на вторых ролях в число высшего правящего слоя советского государства, Сталин медленно двигался к вершине. Он зарабатывал авторитет, участвуя в Гражданской войне, обзаводился союзниками и привлекал сторонников. Когда в 1922 году из-за тяжелой болезни Ленина, медленно терявшего разум в результате серии инсультов, Сталин занял пост генерального секретаря ВКП(б), никто не думал, что эта чисто техническая должность, руководителя канцелярского аппарата партии откроет Сталину путь к власти.

Но, как оказалось, контроль над кадровыми назначениями всех партийных деятелей в стране, где все находилось во власти единственной правящей партии большевиков, — это самый верный способ одержать победу в борьбе с куда более могущественными конкурентами. Так Сталин вытеснил на обочину политической жизни, а затем уничтожил Льва Троцкого, Григория Зиновьева, Льва Каменева, Николая Бухарина и других советских лидеров. Бюрократ с помощью хитроумных аппаратных интриг победил политиков и встал во главе СССР.

Уже в конце 1920-х власть Сталина была абсолютной. В стране сложился культ личности вождя, которому воздавались почти божественные почести.

Фото: РИА Новости 1 Мая 1922 г. на Красной площади. Справа налево - Михаил Томский, Лев Каменев, через одного - Лев Троцкий, Михаил Лашевич

Здоровье вождя сдает

После завершения Второй мировой войны Сталин сильно сдал. Сказалось напряжение военных лет, когда в первые годы после нападения Германии на СССР был риск потерять все. Вермахт стоял под Москвой, немецкие войска дошли до Волги. Сталин работал по 12-16 часов в сутки. Часто он работал по ночам, имея привычку завершать рабочий день изобильным кавказским пиршеством с приближенными, продолжавшимся до утра. На протяжении всей жизни Сталин много курил, не отказывался от регулярного употребления вина, предпочитал не слишком то здоровую грузинскую кухню, изобилующую мясной, жирной пищей. Разумеется, ни о каких полезных физических нагрузках или занятии спортом речи даже не шло. Да и тогдашняя медицина могла предложить пациенту разве что регулярные прогулки на свежем воздухе и соблюдение режима дня, чего постоянно занятый Сталин никогда не делал.

После войны Сталин перенес два инсульта, но всякий раз восстанавливался и продолжал работу. В конце 1952 года на XIX съезде ВКП(б) (тогда партию переименовали в КПСС) бессменный лидер попросил дать ему отставку, говоря о своем преклонном возрасте, усталости и проблемах со здоровьем. Сталин даже не стал читать отчетный доклад на съезде, поручив это Григорию Маленкову. Но запуганные десятилетиями террора соратники вождя стали уверять Сталина, что страна погибнет, что никто кроме него не сможет справиться с руководством партией и Советским Союзом.

Сталин остался. Сложно сказать, была ли просьба об отставке прощупыванием окружения в поиске нелояльных. Но надо отметить, что когда в позднем СССР тяжело больной Леонид Брежнев просил отпустить его на отдых, партийное окружение точно так же заставило престарелого генсека остаться у власти.

Генерал Павел Судоплатов, бывший с докладом у Сталина за несколько дней до его смерти, вспоминал:

Я увидел уставшего старика. Сталин очень изменился. Его волосы сильно поредели, и хотя он всегда говорил медленно, теперь он явно произносил слова как бы через силу, а паузы между словами стали длиннее. Видимо, слухи о двух инсультах были верны: один он перенес после Ялтинской конференции, а другой — накануне семидесятилетия, в 1949 году.

Фото: Федор Кислов/РИА Новости Иосиф Сталин, Семен Буденный (на переднем плане), Лаврентий Берия, Николай Булганин (на заднем плане), Анастас Микоян (третий слева в последнем ряду) направляются на Красную площадь на парад в честь Дня танкиста

Борьба с космополитизмом

Последние годы жизни Сталина были наполнены множеством событий. Казалось глава Советского Союза хочет напоследок внести самые серьезные перемены в жизнь страны. Это время запомнилось современникам началом новых репрессий. Но если раньше они велись массово, охватывая сотни тысяч человек, то теперь стали «точечными», задевая лишь небольшую часть советского общества, преимущественно элиту, верхушку деятелей культуры, ученых, военных и бюрократов.

Победа в войне привела к значительному росту массового патриотизма. Русскому народу разрешили городиться своей историей, позволили вспомнить о великих героях прежних эпох, великих князьях, царях, императорах, полководцах. Деятели прошлого перестали рисоваться исключительно черной краской как «прислужники реакционного самодержавия».

Но пробуждение национального чувства русского большинства было совершенно невыгодно коммунистической партии, чья идеология была основана на «пролетарском интернационализме», в прошлом которой были и призывы Ленина о «превращении империалистической войны в гражданскую», и позорная Брестская капитуляция перед Германией на пороге ее поражения в Первой мировой войне. Поэтому с 1947 года была начата государственная политика «борьбы с космополитизмом». Это привело к появлению очень странной формы «советского патриотизма», в которой причудливо сочеталось желание отыскать приоритеты народов СССР во всех отраслях культуры и науки, с выборочным подходом к истории России.

В конце 1940-х, начале 1950-х серия политических процессов «Ленинградского дела» уничтожила немало ведущих российских партийных и советских работников. Это был упреждающий удар, связанный с появлением после войны так называемой «русской партии», неформального объединения в которое входили высокопоставленные сторонники уравнивания РСФСР в правах с другими союзными республиками, создания коммунистической партии России, со своим Центральным комитетом и другими органами управления. Но СССР был построен на ленинских словах: «Интернационализм со стороны угнетающей или так называемой „великой“ нации (хотя великой только своими насилиями, великой только так, как велик держиморда) должен состоять не только в соблюдении формального равенства наций, но и в таком неравенстве, которое возмещало бы со стороны нации угнетающей, нации большой, то неравенство, которое складывается в жизни фактически».

То есть никакого равенства России с республиками быть не могло, предложения избавиться от такой идеологии считались невообразимой ересью и угрожали власти коммунистов.

Фото: Анатолий Гаранин/РИА Новости Праздничная демонстрация трудящихся на Красной площади 7 ноября 1950 года. Москва

Россия — родина слонов

Книги того времени изобиловали рассказами о том, как угнетаемые царизмом трудящиеся создавали произведения искусства или делали изобретения, вопреки властям Русского царства или Российской империи. В прошлом предлагалось ориентироваться на крайне спорную фигуру первого царя Ивана Грозного, который очень нравился Сталину своей решительностью в борьбе с боярской верхушкой и великого преобразователя Петра I, которого пропаганда описывала как предшественника большевиков.

В остальном же история России подавалась довольно мрачно. Первые Романовы изображались слабыми правителями при которых происходили почти непрерывные народные бунты и восстания. XVIII век стал эпохой временщиков, тогдашние достижения России просто замалчивались. Даже золотой век Екатерины II показывался как эпоха расцвета крепостничества, когда опять же вопреки «косному царизму» было выиграно несколько войн. Имя выдающегося деятеля той эпохи, создателя Новороссии князя Григория Потемкина было приказано забыть, вспоминая лишь в контексте иностранной фальшивки про «потемкинские деревни». XIX век пострадал больше всех. «Жандарм Европы» Николай I, «лицемер и преследователь народовольцев» Александр II, «душитель свободы» Александр III, «бездарный и слабый» Николай II. Такие шаблоны были раз и навсегда прописаны в советских учебниках, хотя бесконечно далеко отстояли от реальности.

Вместе с такой концепцией понимания истории, борьба с космополитизмом подразумевала самое решительное осуждение «низкопоклонства перед Западом». И тому была весьма основательная политическая причина. Несколько миллионов советских людей в конце войны побывали в Европе, воочию убедившись, что трудящиеся там вовсе не стонут под гнетом капитала, а живут куда более зажиточно, нежели граждане СССР. Огромный поток трофейного имущества, хлынувший в СССР поражал качеством привозимых товаров. Именно тогда в народе сложилось стойкое убеждение: заграничное, значит лучшее, появились сомнения, что советский режим так хорош, как об этом говорит пропаганда. В партийном руководстве отлично понимали, что это разрушает идейную стойкость советских граждан и попытались принять соответствующие пропагандистские меры. Которые, впрочем, очень мало помогли. Доказательством тому, знаменитая шутка «Россия — родина слонов».

Фото: РИА Новости Жители освобожденной Софии приветствуют бойцов Красной армии. Вторая мировая война (1939-1945)

Дело врачей

Другой проблемой стало недоверие советского руководства к евреям, являвшимся шестым по численности национальным меньшинством, но при этом очень широко представленным в культуре, науке, медицине и экономике СССР. В 1948 году появился Израиль — национальное государство еврейского народа. А это значит, что у евреев появилась возможность быть лояльными не только Советскому Союзу, но и собственному государству. Такая перспектива изрядно напугала Сталина. В СССР заговорили об угрозе сионизма, который стали сравнивать с фашизмом. А поскольку доверия советским евреям больше не было, начались чистки, вводились неформальные ограничения на получение образование и занятие высоких должностей. Апофеозом этой странной формы «советского антисемитизма» стало «дело врачей», тянувшееся с 1952 года до смерти Сталина.

В августе 1948 года произошла крайне темная история, связанная с врачебной ошибкой при постановке диагноза одному из ближайших приближенных Сталина — Андрею Жданову. Сотрудник Кремлевской больницы Лидия Тимашук обратила внимание что маститые врачи поставили Жданову неправильный диагноз и используют противопоказанное в этом случае лечение. Но ее заставили замолчать и вскоре вообще убрали из кремлевских структур. Однако вскоре Жданов умер. Письмо Тимашук несколько лет пролежало в архиве, но летом 1952 года его обнаружили сотрудники министерства госбезопасности и использовали для дискредитации евреев, тем более, что среди кремлевских (и не только) врачей их оказалось очень много. В газетах начали писать про «врачей-вредителей», «убийц в белых халатах», всячески подчеркивая еврейские фамилии обвиняемых.

Начиная с эпохи Перестройки, стали распространяться слухи, что Сталин по итогам «дела врачей» планировал устроить депортацию евреев. Благо для них еще в 1934 году на Дальнем Востоке была выделена Еврейская автономная область в Биробиджане. Но никаких реальных подтверждений таким планам нет. Поэтому, скорее всего, целью дела врачей было запугивание евреев, зримое предупреждение — что может произойти в случае нелояльного поведения по отношению к советской власти.

Фото: Репродукция Фотохроники ТАСС Председатель Верховного Совета РСФСР Андрей Жданов

Сталин на Ближней даче

28 февраля Сталин встретился со своим ближайшим окружением в Кремле. Вечером, посмотрев фильм в спецзале, что Сталин очень любил, он отправился на Ближнюю дачу вместе с Лаврентием Берией, Никитой Хрущевым, Георгием Маленковым и Николаем Булганиным, фактически тогда на даче собралась вся правящая верхушка СССР. Ужин затянулся до утра, было выпито несколько бутылок грузинского молодого вина «Маджари». В 4 часа гости разъехались, а Сталин лег спать. На следующий день охрана дачи, зная о привычках вождя, который мог после долго ночного застолья проспать до полудня, долгое время не беспокоила Сталина. Ведь тот страшно не любил, когда ему мешали. Известно, что в 18 часов в кабинете зажегся свет. Но Сталин по-прежнему никого не вызывал.

Всю жизнь Сталин с подозрением относился к врачам. В 1952 году, воспользовавшись «делом врачей», он почти полностью отказался от помощи медиков, перейдя на самолечение народными методами. Несмотря на категорический запрет в связи с хронической гипертонией, Сталин начал ходить в баню к которой пристрастился во время ссылки в Сибирь. Последний раз он посетил парную всего за сутки до инсульта, что не могло не спровоцировать приступ заболевания. Когда вождь жаловался на слабость и головокружение, прислуга предлагала обратиться к специалистам, но Сталин неизменно объяснял это старостью и категорически отказывался лечиться.

Примерно в 22 часа охранники забеспокоились. Один из них решился пройти в кабинет, где обнаружил лежащего на полу Сталина. Его наручные часы остановились, показывая 18.30, именно тогда вождь упал и потерял сознание. Сталина перетащили на диван, после чего он уснул. О чрезвычайном происшествии доложили министру госбезопасности Семену Игнатьеву, но тот получил назначение совсем недавно, боялся взять на себя ответственность за дальнейшие действия и переадресовал принятие решений к членам Президиума ЦК Берии и Маленкову, при этом главе правительства Булганину (формально второму человеку в стране после Сталина) ничего не сообщили.

Фото: РИА Новости Всесоюзный парад физкультурников 12 августа 1945 года. Никита Хрущев, Иосиф Сталин, Георгий Маленков, Лаврентий Берия, Вячеслав Молотов (слева направо)

Смерть вождя

Ночью 2 марта Берия и Маленков прибыли на Ближнюю дачу, вскоре туда подъехали и остальные вожди СССР. Сталин спал на диване. Несколько часов руководство страны не могло принять решения что делать. Присутствующие боялись, что Сталин проснется, все происходящее окажется небольшим недомоганием, или даже испытанием, специально разыгранным чтобы выявить тех, кто начнет рваться к власти почуяв слабость лидера. Наконец решили позвать врачей, которые прибыли утром около 8 часов. Кардиолог профессор Павел Лукомский диагностировал тяжелую форму инсульта и назначил лечение, хотя очень быстро стало понятно, что Сталин при смерти. Однако перед врачами была поставлена задача продлить жизнь вождя, чтобы оставшиеся партийные бонзы смогли договориться о дальнейших действиях.

Четыре дня продолжалась безнадежная борьба за жизнь. Сталин не приходил в сознание. Дочь советского правителя Светлана Сталина, присутствовавшая на Ближней даче так описывала это:

Агония была страшной. Она душила его у всех на глазах. В какой-то момент, не знаю, так ли на самом деле, но так казалось, — очевидно, в последнюю уже минуту, он вдруг открыл глаза и обвел ими всех, кто стоял вокруг. Это был ужасный взгляд, то ли безумный, то ли гневный и полный ужаса перед смертью и перед незнакомыми лицами врачей, склонившихся над ним. Взгляд этот обошел всех в какую-то долю минуты. И тут — это было непонятно и страшно, я до сих пор не понимаю, но не могу забыть, — тут он поднял вдруг кверху левую руку (которая двигалась) и не то указал ею куда-то наверх, не то погрозил всем нам. Жест был непонятен, но угрожающ, и неизвестно к кому и к чему он относился ... В следующий момент душа, сделав последнее усилие, вырвалась из тела.

Это произошло вечером 5 марта.

Несколько дней новость о состоянии вождя скрывали от народа. Известия о болезни Сталина опубликовали только 4 марта. Советскому народу рассказали про инсульт, частичный паралич и прерывистое дыхание Чейн-Стокса. Последний термин большая часть народа услышала впервые. Всем казалось, что за мудреными врачебными терминами власти хотят утаить истину о реальном положении дел. Наконец лишь 6 марта было сделано официальное заявление о смерти Сталина. В СССР был объявлен траур к которому присоединились страны социалистического блока.

Фото: Дмитрий Чернов/РИА Новости Похороны председателя Совета министров СССР и секретаря ЦК КПСС Иосифа Виссарионовича Сталина

Убийство?

В последние три десятилетия распространилось множество слухов о том, что Сталин был убит. Но факты свидетельствуют нам об обратном. Во-первых, нездоровый образ жизни вождя неуклонно приближал его кончину. Посещение жаркой бани и выпитое перед инсультом вино способствовали резкому подъему давления, что привело к удару. Даже выбор вина «Маджари» мог стать роковым — Сталин предпочитал его в последние годы, считая, что молодое вино почти безвредно. На самом же деле, большое содержание недобродившего сусла, как считают врачи, может привести к резкому росту давления.

Во-вторых, как известно из медицинской картины инсульта, шанс сохранить жизнь больного имеется лишь при очень быстром оказании помощи. Сталин же после удара сначала пролежал в кабинете 3,5 часа, а затем еще 9 часов ждал приезда врачей. Через 12,5 часов какие-то меры спасения были уже напрасными. И, в-третьих, система безопасности установленная в резиденциях Сталина не позволяла отравить его (о чем также ходили слухи), так как пища и питье неоднократно проверялись. Разумеется, большей части «младших вождей» смерть «хозяина» была выгодна. Но никто из них, даже Берия, не имел возможности подсыпать отраву. Конечно, можно обвинить Берию и Маленкова в неоказании помощи и потере времени, но когда они ночью 2 марта приехали на Ближнюю дачу, даже срочное вмешательство уже не помогло бы.

9 марта 1953 года в Москве состоялись похороны лидера СССР. Забальзамированное тело было установлено в мавзолее на Красной площади, который стал называться «мавзолей Ленина-Сталина». Во время траурной церемонии движение жалующих простить с вождем народных толп было организовано из рук вон плохо. В возникшей давке погибло более ста человек, более двухсот получили ранения.

Фото: РИА Новости Москвичи на Красной площади в день похорон Иосифа Виссарионовича Сталина 9 марта 1953 года

В 1961 году в результате проведения политики борьбы с культом личности Сталина, тело вождя было ночью вынесено из мавзолея и похоронено у кремлевской стены. Там и поныне стоит скромный памятник, наверное, самому знаменитому правителю Советского Союза.