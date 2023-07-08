Что купить для автомобиля за 1000 рублей: необычные, важные и полезные вещи Нужные мелочи для автолюбителей

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В автомобильных магазинах, на заправках и в гипермаркетах продается все необходимое для автомобиля: масла, химия для очистки салона и кузова, свечи зажигания и фильтры, инструменты и скребки для льда. Но в маркетплейсах ассортимент товаров гораздо шире. На первый взгляд, это не самые нужные вещи, но порой они бывают очень полезны. Что можно купить для машины в пределах 1000 рублей — в материале NEWS.ru.

Солнцезащитная шторка в салон

Цена: от 745 рублей

Чтобы спасти салон припаркованной машины от палящего солнца, многие водители используют подручные средства. Кто-то накрывает руль и центральную консоль большой тряпкой, другие — специально возят с собой сложенную картонную коробку. Однако лучше всего для этих целей подойдут специальные солнцезащитные шторки. Они просты в использовании и их легко хранить, есть даже шторки-зонтики. А еще они бывают интересной расцветки: машинки из мультика «Тачки», котики или герои из «Звездных войн». В общем, выбрать можно на любой вкус.

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/Global Look Press

Мешок для мусора

Цена: от 300 рублей

Порядок в автомобиле поддерживать непросто, особенно если во втором ряду сидят маленькие дети. И чтобы по всему салону не валялись фантики, огрызки и прочее, достаточно купить мешки для мусора, которые подвешиваются на спинку переднего сиденья. На маркетплейсах можно купить как одноразовые пластиковые пакеты, так и многоразовые качественные мешки.

Канистра для воды в багажник

Цена: от 955 рублей

Если вы любите путешествовать, то без запаса воды не обойтись. Особенно летом, когда из-за жары требуется больше пить. Обычно водители покупают бутылки с водой в магазине. Однако их не всегда удобно перевозить. Поэтому для перевозки воды можно использовать специальные канистры с краном. Причем они могут быть даже складными. Емкость канистр разная (как и их цвет и форма). Есть небольшие, по 5 литров, но при желании можно купить и более крупные — на 10, 15 или 20 литров.

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Защита спинки переднего кресла

Цена: от 600 рублей

Если у вас маленькие дети, то защитить спинку переднего кресла от ударов ногами — это хорошая идея. Благодаря этому салон останется чистым и не придется делать дорогую химчистку. Кроме того, подобные защитные листы имеют разнообразные формы и рисунки. Дети будут довольны.

Автопятка

Цена: от 370 рублей

Обувь много говорит о человеке. Она может быть дорогой или дешевой, но главное, она должна иметь чистый и ухоженный внешний вид. А сбитые и потертые задники не украшают облик наших туфель и кроссовок. Между тем при управлении машины часто именно пятка подвергается большим нагрузкам и быстро стирается.

Защитить обувь поможет так называемая автопятка — небольшой защитный чехол, который надевается на ботинки или туфли и надежно фиксируется резинкой или ремешком. В продаже можно найти автопятки из различных материалов, в том числе и из дорогой кожи. Причем есть автопятки как для мужской обуви, так и для женских туфель на каблуке.

Органайзер

Цена: от 980 рублей

Есть огромное количество органайзеров в багажник: большие и маленькие, чёрные и цветные, из ткани и дорогой кожи. Их объединяет одно — благодаря органайзерам можно создать порядок в багажнике автомобиля и сложить в одно место щетки для снега, компрессор для подкачки шин, перчатки, запасные предохранители и все остальное. Как правило, такие органайзеры имеют липучки, благодаря чему их можно надежно крепить к полу багажника и спинке заднего кресла.

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Держатель для зонта

Цена: от 200 рублей

Бывали ситуации, когда утром светит солнце, вы вышли из дома без зонта, а к вечеру погода испортилась и начался ливень? Чтобы не попадать в такие неприятности, можно купить в машину маленький зонтик и специальное крепление для него. Подобный держатель для зонта благодаря липучке на задней стороне можно крепить в салоне на двери, боковой стойке или на крышке багажника.

Козырьки для зеркал

Цена: от 266 рублей

Козырьки помогают защитить боковые зеркала во время дождя, да и при снегопаде они будут полезны — благодаря им зеркало будет долго оставаться чистым. Козырьки имеют двухсторонний скотч, поэтому закрепить их самостоятельно не составит труда — по отзывам покупателей, сделать это можно всего за пару минут.

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Педаль для погрузки вещей на крышу

Цена: от 925 рублей

Если у вас есть автомобильный багажник и вы часто путешествуете, то подобная педаль будет просто незаменима. Складной девайс устанавливается на скобу дверного замка и позволяет легко взбираться наверх. Вот один из отзывов покупателя подобной педали: деталь из алюминия хорошего качества, очень помогает навести порядок на крыше пикапа.

Гель для очистки салона автомобиля

Цена: от 410 рублей

Многих водителей раздражает пыль и грязь, которые оседают в салоне автомобиля. И для борьбы с пылью придумали специальный гель. Использовать его довольно просто: согласно инструкции, надо сначала размять гель в руке на протяжении 30 секунд, затем приложить его на очищаемую поверхность и прокатить по ней 2–3 раза по 3–5 секунд. Производители уверяют, что к гелю прилипнет вся пыль, грязь, волосы и прочий мусор.

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