Как продать подержанное авто подороже: 9 способов поднять цену машины Рабочие кейсы опытных перекупщиков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

При продаже подержанного автомобиля нужно решить, какой способ подойдет для вас лучше всего. Самый удобный и быстрый — сдать автомобиль дилеру или компаниям, которые занимаются выкупом подержанных машин. В этом случае деньги вы можете получить в тот же день, причем никаких усилий от вас не потребуется. Правда, за машину вы выручите меньше, чем если бы продавали ее самостоятельно. Как получить максимальную прибыль при продаже машины — в материале NEWS.ru.

1. Выглядите правдиво

Не используйте дурные маркетинговые приемы: не ставьте странную цену в стиле 999 999 рублей (лучше писать честно — 1 млн), не печатайте заглавными буквами и не ставьте жирный шрифт. Все это не сделает ваше объявление привлекательнее, но покажет, что вы используете нечестные приемы уже на этапе публикации объявления.

2. Пишите подробно

Публикуя объявление о продаже на интернет-сайтах, постарайтесь рассказать как можно подробнее о машине. Когда вы ее купили, какой у нее пробег, по каким дорогам ездили, когда и где меняли масло и так далее. Чем больше вы расскажете, тем лучше. Если вы вели в социальной сети «блог автомобиля», где указывали все приключения, которые произошли с вами и машиной, то обязательно дайте на него ссылку. Тем самым вы внушите доверие к себе как продавцу.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Если с машиной были аварии, не надо этого скрывать. Тем более о ДТП можно будет узнать при проверке автомобиля по базам данных. Лучше честно рассказать, когда были столкновения, что ремонтировалось и менялось. Если у вас есть фотографии с места ДТП, то напишите об этом в объявлении. Не обязательно их публиковать, достаточно просто предложить переслать фотографии с места аварии по запросу.

3. Проверьте грамматику

Пишите объявление о продаже не только подробно, но и грамотно. Не поленитесь проверить правописание и пунктуацию. Это не означает, что вы должны обращаться к своему учителю по русскому языку, однако перечитать его не помешает. Ведь согласно опросу британского агентства Global Lingo, 60% жителей Великобритании заявили, что они не будут ничего покупать в интернет-магазине, если в карточках товара будут орфографические ошибки.

4. Знайте все о машине

Идеально будет, если перед продажей вы заедете на автосервис и попросите мастера проверить машину. Пусть он расскажет о степени износа тормозов, о состоянии амортизаторов или подшипников, проверит двигатель и так далее. В результате вы будете знать техническое состояние автомобиля во всех нюансах. Отчет о проверке вы можете приложить при публикации объявления (разумеется, если он позитивный).



Кстати, подобный отчет поможет вам и при общении с покупателями, которые будут придумывать различные неисправности, дабы сбить цену машины. Если после тест-драйва покупатель заявит, что в подвеске нужно менять много элементов, то вы сможете четко и по делу ответить на эти претензии.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

5. Изучите конкурентов

После размещения объявления о продаже будьте готовы к тому, что вам будут звонить и писать перекупщики или представители дилерских центров, которые начнут предлагать свою цену. Поэтому вы должны знать, за сколько вы готовы продать машину.

Сравните ваше предложение с аналогичными в интернете. И заранее определите для себя ту границу, ниже которой вы не отступите.

6. Посетите хорошую автомойку

Во многих случаях люди принимают решение, хороший автомобиль или плохой, в течение первых нескольких секунд. Конечно, потом они могут отказаться от покупки из-за плохого технического состояния авто или проблем с документами. Однако первое впечатление — решающее.

Поэтому, выставляя автомобиль на продажу, вымойте его как следует. Посетите хорошую автомойку, где мастера не только очистят кузов, но и приведут в порядок салон, ототрут пятна грязи с кресел и так далее. Только не переусердствуйте — мыть до блеска подкапотное пространство не стоит. Во-первых, это может привести к поломке электроники, а во-вторых, слишком чистый мотор производит неестественное впечатление. Покупатель может подумать, что вы пытаетесь скрыть следы утечки моторного масла.

7. Отнеситесь серьезно к фотографиям

Потенциальный покупатель первым увидит фото автомобиля. Не обязательно обращаться в профессиональные фотостудии, но, делая снимки машины, нужно думать про:

Задний фон. Он должен быть приятным и привлекательным. Мусорные помойки, грязные стены и полуразрушенные дома исключаются.

Простые фотографии, но со всех сторон. Не надо делать высокохудожественные снимки.

Просто сделайте качественные фото машины со всех сторон: вид спереди и сзади ¾, фото салона, фото приборной панели, кресел, багажника. В идеале держите камеру на уровне передних фар. Если есть какие-то вмятины и вы про них рассказываете — сделайте фотографии этих элементов. Тем самым вы подчеркнете, что ничего не скрываете.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

8. Исправьте мелкие дефекты

Если в автомобиле есть перегоревшие лампочки — их надо поменять. Если нужно заменить что-то по мелочи — сделайте это. Тем самым вы покажете, что относитесь к своему автомобилю с любовью и вниманием. Покупатели это любят.

9. Покажите, что это уже не ваша машина

Перед тем как вы будете показывать автомобиль потенциальному покупателю, удалите из машины все следы вашего присутствия: вытащите детское кресло, очистите бардачок от бумажек, снимите крепление для телефона, уберите все фантики и бутылки. Когда покупатель сядет в салон, то он должен сразу почувствовать, что эта машина может стать его собственностью. А ваши личные вещи могут этому помешать.



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