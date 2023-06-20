Пять рамных внедорожников до 3 млн: эти авто покупают с большим пробегом Популярные модели внедорожников, которые высоко оценили водители

Фото: Shutterstock

Toyota Land Cruiser Prado

Российские водители ценят внедорожники за высокую проходимость. Мощные модели с высоким клиренсом помогут добраться до труднодоступных дач или поехать на рыбалку. Позволяют чувствовать себя уверенно на дороге даже зимой. Какие рамные внедорожники на вторичном рынке покупатели ценят больше всего — в материале NEWS.ru.

Если вы располагаете суммой 1–3 млн руб. и не планируете покупать российские УАЗы, то при выборе рамных внедорожников следует обратить внимание на вторичный рынок. Линейка рамных внедорожников с высокой надежностью не такая большая — в основном это японские модели.

Какие внедорожники покупать не стоит

К выбору рамного внедорожника за 1–3 млн рублей следует подойти со всей серьезностью. Знаменитый «гелик» — Mercedes-Benz G-класса — является одним из лучших внедорожников в мире, все его элементы имеют двойной запас прочности, а «неубиваемость» G-класса вошла в легенды. Но если новый G-класс стоит 20–30 млн руб., то глупо ожидать, что за 1 млн руб. вы сможете купить автомобиль в хорошем состоянии и с небольшим пробегом. Скорее всего, «гелик» будет уже сильно изношенным, а ремонт мерседесовских коробок передач и двигателей стоит дорого.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

Стоит отказаться и от подержанных Land Rover и Range Rover. Их ремонт дорого стоит, а к надежности британских машин всегда были вопросы. Лучше вообще воздержаться от покупки машин премиальных брендов при ограниченном бюджете.

Фото: Shutterstock Mercedes-Benz G-класса

Сколько стоит новый внедорожник

В России продается два рамных внедорожника за разумные деньги. Речь про ульяновские УАЗы: «Хантер» и «Патриот». Они сейчас стоят около 1,5–2,1 млн руб. в зависимости от дилера и установленного на машину дополнительного оборудования.

Можно найти новые иностранные рамные внедорожники, но в продаже их немного. Дилеры воспользовались дефицитом на рынке и подняли цены. Например, Toyota Land Cruiser 300, которая по документам была выпущена в 2021 году, может продаваться за 18 млн руб., а за Mercedes-Benz G-класса просят 30 млн руб. За небольшой рамный внедорожник — японскую модель Suzuki Jimny — просят 3,3–3,5 млн руб.

На российском рынке представлены китайские рамные внедорожники. Стоимость модели Tank 300 автоконцерна Great Wall начинается от 3,8 млн руб. Этот автомобиль чуть меньше Toyota Land Cruiser Prado или Mitsubishi Pajero Sport по габаритам. Он оснащается системой полного привода с жёстко подключаемой передней осью (Part-Time) и понижающей передачей. Под капотом Tank 300 стоит 2-литровый бензиновый мотор мощностью 220 л. с.

Еще один вариант от концерна Great Wall — большой рамный внедорожник Haval H9. Такой автомобиль с бензиновым двигателем объемом 2 литра (218 л. с.) стоит от 4 099 000 руб., версия со 190-сильным дизелем — от 4 219 000 руб.

Фото: tanksuv.com Tank 300

Toyota Land Cruiser

На вторичном рынке встречаются различные версии Land Cruiser, который выпускается с 1954 года. Первые «крузаки» 20-й и 40-й серий давно стали музейной ценностью. Сегодня еще можно найти в продаже машины 60-й или 70-й серии, но покупателей больше интересуют Land Cruiser 100, которые появились в продаже в 1997 году, и Land Cruiser 200 — выпускались в 2007–2021 годах. Они имеют более современный салон, но и цена таких машин заметно выше. С технической точки зрения Land Cruiser 200 и Land Cruiser 100 похожи.

Рекомендовать комплектацию или двигатель Land Cruiser сложно. Все модели отличались надежностью и имели большой ресурс. По версии журнала HotCars, любой «крузак» способен проехать 500 тыс. км и больше при регулярном техобслуживании. Если удастся найти машину в хорошем состоянии с пробегом до 100–150 тыс. км, вам повезет.

Toyota Land Cruiser Prado

Это младший брат «крузака», который получил от более крупной модели самое главное — надежность. При поиске машины на вторичном рынке лучше всего смотреть на модели серии 120 (2002–2009 годы) или 150 (с 2009 года по настоящий момент) — последние предпочтительнее. Цена Prado J150 с пробегом менее 150 тыс. км часто выше 2,2–2,5 млн руб.

Нужно помнить, что «скрутить пробег» на Land Cruiser Prado очень просто. Информация о пробеге хранится в приборной панели, которую легко скорректировать.

Mitsubishi Pajero Sport

Построенный на основе пикапа L200 внедорожник Mitsubishi Pajero Sport нельзя отнести к категории машин, которые созданы для быстрой езды. Это довольно крепкий автомобиль с надежным мотором и выносливой подвеской. А еще Pajero Sport неплохо ведет себя на бездорожье и стоит заметно меньше более крупного и престижного Mitsubishi Pajero.

В России в продаже можно встретить модели трех поколений, причем даже машины первой генерации (1998–2009 годы) могут находиться в приличном состоянии. Второй Pajero Sport делали в период с 2008 по 2016 год, а затем появился третий, который выпускается и сейчас.

Как правило, третье поколение Pajero Sport с пробегом до 100 тыс. км стоит около 2,8–3,5 млн руб. Машина второго поколения с заявленным пробегом в 150 тыс. км — 1,5–1,9 млн руб. Цена новых Pajero Sport, которые еще остались у дилеров, составляет 5,2–6 млн руб. в зависимости от оснащения.

Фото: Shutterstock Mitsubishi Pajero Sport

Nissan Pathfinder

Обсуждать первое и второе поколения Nissan Pathfinder не имеет смысла — эти машины уже слишком старые. Если покупать на вторичном рынке Pathfinder, то модель третьего (2004–2014 годы) или четвертого поколения (2012–2020 годы). В 2022 году в Россию планировали начать поставки пятого Nissan Pathfinder и даже успели завезти небольшую партию машин, но затем в компании решили покинуть российский рынок.

«Свежие» Nissan Pathfinder четвертого поколения с 3,5-литровым бензиновым мотором (284 л. с.) стоят около 3 млн руб., а машины третьего поколения в хорошем состоянии можно найти за 1,5–2,2 млн руб.

Отметим, что в линейке Nissan есть другой замечательный внедорожник, который тоже обладает большим ресурсом и высокой ликвидностью на вторичном рынке, — это модель Patrol. На российском вторичном рынке «Патрулей» мало.

Kia Mohave

На вторичном рынке есть много рамных внедорожников, которые обладают высоким ресурсом, — Chevrolet Tahoe и Suburban, Cadillac Escalade, Ford Explorer, Hummer H2/H3 и пр. Kia Mohave — модель, на которую часто не обращают внимания при выборе внедорожника. Машина появилась в продаже еще в 2008 году и с тех пор пережила несколько обновлений.

Kia Mohave не может похвастаться выдающимися внедорожными возможностями, но зато у него очень просторный салон, огромный багажник, довольно надежные моторы и коробки передач. Еще Mohave стоит дешевле японских конкурентов.

Фото: Shutterstock Kia Mohave

В отличие от предыдущих вариантов, к покупке рекомендована не каждая версия Mohave. В авторемонтных мастерских не советуют приобретать модель с бензиновым мотором объемом 3,8 л — лучше выбрать дизельную машину. Еще лучше взять автомобиль после рестайлинга 2016 года — такие модели часто стоят больше 3 млн руб. Цена новых Mohave — 6,8 млн руб.

Читать также:

«Оку» и «Волгу» хотят возродить: что хорошего можно взять от советских авто

Новые российские автомобили могут отдать в руки заключенных

Что внутри авто для кортежа Путина: уникальные фото AURUS Komendant