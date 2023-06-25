Автомобиль на солнце: какие вещи нельзя оставлять в машине в жару Как спасти салон от повреждений, а водителя от штрафа

Фото: shutterstock.com

Автомобили могут расплавиться из-за сильной жары — это правда или вымысел? Как защитить машину во время жары? Что нельзя класть летом на переднее сиденье или заднюю полку? И может ли инспектор ГИБДД оштрафовать водителя, если он оставит в салоне ребенка? Ответы на все эти вопросы — в материале NEWS.ru.

Может ли автомобиль расплавиться на солнце

В 2021 году СМИ показали фото автомобилей с оплавившимися бамперами и фарами в Саудовской Аравии. Как утверждалось, машины простояли весь день на солнце при температуре 58 градусов и у них расплавились задние бамперы и фары.

На самом деле температура воздуха в те дни поднималась только до 50 градусов. Сами фотографии были сделаны еще в 2018 году. Не в Саудовской Аравии, а в американском городе Тусон (Аризона) — там произошел пожар, огонь повредил несколько машин.

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Не стоит переживать, что бамперы автомобиля или элементы салона на жаре расплавятся. Все эти детали выполнены из материалов, которые легко выдерживают температуру до 150 градусов и даже больше.

В 2013 году был случай, когда автомобиль все-таки расплавился на жаре. Это произошло в Лондоне рядом с 37-этажным небоскребом Walkie Talkie. Из-за необычной «изогнутой» формы здания стекла небоскреба фокусировали солнечные лучи на автомобиле, и температура там резко повысилась. Пожара не произошло, но Jaguar XJ получил повреждения: некоторые элементы кузова машины были оплавлены.

Владельцы здания признали проблему и оплатили ремонт машины. Они объяснили, что опасная концентрация солнечных лучей возникала только в определенные часы дня, в определенное время года и только когда солнце находится в определенном положении. Было решено убрать парковки вокруг здания. Остекление небоскреба модернизировали — его оснастили солнцезащитными козырьками, чтобы избавиться от эффекта лупы.

Чем опасны аэрозольные баллоны в салоне авто

Надо читать инструкции по эксплуатации тех или иных вещей. Ведь на аэрозольных баллонах написано, что их нельзя оставлять под прямыми солнечными лучами или нагревать. Иначе баллон может взорваться. В результате салон автомобиля будет испорчен и его восстановление обойдется в очень крупную сумму.

Что будет с зажигалкой на солнце

Чем дешевле газовая зажигалка, тем больше шансов, что она может лопнуть при нахождении в салоне автомобиля под прямыми солнечными лучами. Теоретически возможен пожар. Нужно помнить, что для возникновения горения требуется не только горючая среда, но и импульс для воспламенения — искра. В салоне авто искры не образуются даже в сильную жару. Скорее всего, у зажигалки, оставленной в машине в жаркий день, треснет корпус, а газ улетучится.

Почему нельзя оставлять в машине продукты питания

Не стоит оставлять в машине на переднем кресле или на задней полке продукты питания. На жаре они быстро испортятся.

Фото: Денис Смольянов/NEWS.ru

Что произойдет с бумажным стаканчиком

Напитки в картонных стаканчиках не следует оставлять в машине надолго. На жаре у стаканчика может отклеиться дно и взяв его, вы рискуете облиться. Опасность в том, что жидкость может попасть на кнопки управления автомобилем, которые часто расположены над центральным тоннелем или на торпеде.

Как перевозить лекарства в машине в жару

В автомобильных аптечках нет лекарств: там лежат бинты, жгуты и пр. Многие водители доукомплектовывают аптечки препаратами, которые могут пригодиться в поездке. Нужно помнить, что для лекарств предусмотрены специальные условия хранения — например, в «темном прохладном месте». Салон автомобиля на солнце к таким местам не относится. Если вы возите в машине лекарства, то храните их в перчаточном ящике, в багажнике или боксе между креслами.

Фото: shutterstock.com

Что грозит, если оставить детей в машине

В пункте 12.8 российских ПДД «запрещается оставлять в транспортном средстве на время его стоянки ребенка в возрасте младше 7 лет в отсутствие совершеннолетнего лица». В ГИБДД уточняют, что оставлять ребенка одного можно не более чем на 5 минут.

«Ответственность предусмотрена частью 1 статьи 12.19 в виде предупреждения или штрафа в размере 500 руб. При более серьезных последствиях для ребенка, которого оставили в машине, допускается уголовная ответственность. Подобные случаи бывали в практике, поэтому любой родитель должен всерьез задуматься и не оставлять маленьких детей в салоне авто без присмотра», — рассказали в ГИБДД.

Как защитить салон от жары: 3 способа

Чтобы вещи, которые вы оставляете в салоне автомобиля, не портились на них не должны попадать прямые солнечные лучи. Для этого лучше всего подойдет:

Фото: Денис Смольянов/NEWS.ru

Парковка в тени. Способ универсальный, однако работает далеко не всегда.

Тонировка стекол автомобиля. Тонирование спасает от прямых солнечных лучей, но нужно помнить, что использовать ее можно только на задних окнах. Для передних боковых и лобового стекла светопропускная способность должна быть не менее 70%.

Использование солнцезащитных экранов. Сейчас на маркетплейсах продаются самые разнообразные шторки, которые позволят защитить салон от солнца. Установка такого экрана в салоне на лобовое стекло занимает считанные секунды, но в результате авто не так сильно нагревается.

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