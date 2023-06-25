Автомобили могут расплавиться из-за сильной жары — это правда или вымысел? Как защитить машину во время жары? Что нельзя класть летом на переднее сиденье или заднюю полку? И может ли инспектор ГИБДД оштрафовать водителя, если он оставит в салоне ребенка? Ответы на все эти вопросы — в материале NEWS.ru.
Может ли автомобиль расплавиться на солнце
В 2021 году СМИ показали фото автомобилей с оплавившимися бамперами и фарами в Саудовской Аравии. Как утверждалось, машины простояли весь день на солнце при температуре 58 градусов и у них расплавились задние бамперы и фары.
На самом деле температура воздуха в те дни поднималась только до 50 градусов. Сами фотографии были сделаны еще в 2018 году. Не в Саудовской Аравии, а в американском городе Тусон (Аризона) — там произошел пожар, огонь повредил несколько машин.
Не стоит переживать, что бамперы автомобиля или элементы салона на жаре расплавятся. Все эти детали выполнены из материалов, которые легко выдерживают температуру до 150 градусов и даже больше.
В 2013 году был случай, когда автомобиль все-таки расплавился на жаре. Это произошло в Лондоне рядом с 37-этажным небоскребом Walkie Talkie. Из-за необычной «изогнутой» формы здания стекла небоскреба фокусировали солнечные лучи на автомобиле, и температура там резко повысилась. Пожара не произошло, но Jaguar XJ получил повреждения: некоторые элементы кузова машины были оплавлены.
Владельцы здания признали проблему и оплатили ремонт машины. Они объяснили, что опасная концентрация солнечных лучей возникала только в определенные часы дня, в определенное время года и только когда солнце находится в определенном положении. Было решено убрать парковки вокруг здания. Остекление небоскреба модернизировали — его оснастили солнцезащитными козырьками, чтобы избавиться от эффекта лупы.
Чем опасны аэрозольные баллоны в салоне авто
Надо читать инструкции по эксплуатации тех или иных вещей. Ведь на аэрозольных баллонах написано, что их нельзя оставлять под прямыми солнечными лучами или нагревать. Иначе баллон может взорваться. В результате салон автомобиля будет испорчен и его восстановление обойдется в очень крупную сумму.
Что будет с зажигалкой на солнце
Чем дешевле газовая зажигалка, тем больше шансов, что она может лопнуть при нахождении в салоне автомобиля под прямыми солнечными лучами. Теоретически возможен пожар. Нужно помнить, что для возникновения горения требуется не только горючая среда, но и импульс для воспламенения — искра. В салоне авто искры не образуются даже в сильную жару. Скорее всего, у зажигалки, оставленной в машине в жаркий день, треснет корпус, а газ улетучится.
Почему нельзя оставлять в машине продукты питания
Не стоит оставлять в машине на переднем кресле или на задней полке продукты питания. На жаре они быстро испортятся.
Что произойдет с бумажным стаканчиком
Напитки в картонных стаканчиках не следует оставлять в машине надолго. На жаре у стаканчика может отклеиться дно и взяв его, вы рискуете облиться. Опасность в том, что жидкость может попасть на кнопки управления автомобилем, которые часто расположены над центральным тоннелем или на торпеде.
Как перевозить лекарства в машине в жару
В автомобильных аптечках нет лекарств: там лежат бинты, жгуты и пр. Многие водители доукомплектовывают аптечки препаратами, которые могут пригодиться в поездке. Нужно помнить, что для лекарств предусмотрены специальные условия хранения — например, в «темном прохладном месте». Салон автомобиля на солнце к таким местам не относится. Если вы возите в машине лекарства, то храните их в перчаточном ящике, в багажнике или боксе между креслами.
Что грозит, если оставить детей в машине
В пункте 12.8 российских ПДД «запрещается оставлять в транспортном средстве на время его стоянки ребенка в возрасте младше 7 лет в отсутствие совершеннолетнего лица». В ГИБДД уточняют, что оставлять ребенка одного можно не более чем на 5 минут.
«Ответственность предусмотрена частью 1 статьи 12.19 в виде предупреждения или штрафа в размере 500 руб. При более серьезных последствиях для ребенка, которого оставили в машине, допускается уголовная ответственность. Подобные случаи бывали в практике, поэтому любой родитель должен всерьез задуматься и не оставлять маленьких детей в салоне авто без присмотра», — рассказали в ГИБДД.
Как защитить салон от жары: 3 способа
Чтобы вещи, которые вы оставляете в салоне автомобиля, не портились на них не должны попадать прямые солнечные лучи. Для этого лучше всего подойдет:
- Парковка в тени. Способ универсальный, однако работает далеко не всегда.
- Тонировка стекол автомобиля. Тонирование спасает от прямых солнечных лучей, но нужно помнить, что использовать ее можно только на задних окнах. Для передних боковых и лобового стекла светопропускная способность должна быть не менее 70%.
- Использование солнцезащитных экранов. Сейчас на маркетплейсах продаются самые разнообразные шторки, которые позволят защитить салон от солнца. Установка такого экрана в салоне на лобовое стекло занимает считанные секунды, но в результате авто не так сильно нагревается.
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