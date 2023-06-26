Что делать, если кондиционер не охлаждает воздух в машине Как и где лучше отремонтировать кондиционер

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В жаркую погоду комфортнее ездить в автомобиле с кондиционером, а он требует внимания. Некоторые запчасти климатического оборудования следует регулярно менять. Что делать, если кондиционер плохо работает, как и где его лучше отремонтировать — в материале NEWS.ru.

Когда пора закачивать новый фреон

Автомобильный кондиционер состоит из нескольких основных запчастей: компрессора, конденсатора, испарителя, трубок и прочего. В них используют хладагент фреон R-134A.

Система кондиционирования воздуха в современных автомобилях довольно надежная и изолированная. В теории она не должна требовать ремонта или обслуживания многие годы. Однако если мы говорим о подержанных авто, которым уже исполнилось больше пяти — семи лет, то у них часто появляются проблемы с работой кондиционера. И это нормально, ведь в кондиционере есть подвижные трущиеся пары, различные соединения и так далее.

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Главным признаком того, что кондиционер работает неправильно, является ситуация, когда он выдает недостаточное количество «холода». Если прошлым летом для комфортной поездки вам достаточно было включить систему на среднюю мощность и выставить плюс 19–20 градусов, а сейчас необходимо активировать «кондей» на полную мощность, то, скорее всего, необходимо закачивать новый фреон.

Как заправить кондиционер правильно

Если у вас нет необходимых знаний, то самому эту процедуру лучше не проводить. Ведь помимо самого фреона для восстановления работы системы потребуется специальное масло и, главное, профессиональное оборудование, которое позволит закачать нужное количество газа и масла. Ведь, например, недостаточное количество масла может привести к тому, что довольно быстро из строя выйдет дорогостоящий компрессор кондиционера.

Кроме того, нужно помнить, что в большинстве случаев простое добавление газа в систему даст лишь кратковременный эффект. Ведь фреон пропал не просто так, а из-за утечки.

Поэтому на хороших автосервисах при ремонте кондиционера сначала в систему закачивают газ со специальными цветными маркерами. Затем водитель должен немного поездить на автомобиле и вновь вернуться на сервис. Там мастера при помощи ультрафиолетовых ламп находят место утечки: чаще всего протекает радиатор кондиционера, так как он больше всех подвержен воздействию внешней среды в виде грязи и всевозможных реагентов.

Цена заправки фреоном в зависимости от сервиса и необходимых работ составляет от двух до шести тысяч рублей.

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Как ухаживать за системой кондиционирования

Водители помнят о том, что раз в год или каждые 10–15 тыс. км пробега нужно менять в двигателе масло и фильтр. Однако далеко не все автомобилисты промывают и очищают систему кондиционирования. Между тем радиатор кондиционера требует регулярной промывки — в идеале эту процедуру надо проводить ежегодно или хотя бы раз в два-три года. При этом одновременно с радиатором кондиционера можно будет прочистить и основной радиатор — он как правило тоже забивается грязью и пылью, из-за чего силовой агрегат начинает хуже охлаждаться.

При этом радиаторы, которые сильно забыты грязью, часто мыть бессмысленно — при выполнении этой процедуры они попросту ломаются. Поэтому часто на машине старше 7–10 лет радиатор, который ни разу не мыли, надо просто менять. Стоит новый радиатор обычно 5–10 тыс. руб. в зависимости от марки и модели. Кроме того, несколько тысяч рублей уйдет на работы по замене, ведь часто для этого с автомобиля необходимо снимать передний бампер и фары.

Кроме того, в системе кондиционирования есть такой элемент, как фильтр осушителя. По сути, он представляет собой небольшой мешочек с силикагелем, который должен впитывать влагу из системы. В теории он не требует замены весь срок службы автомобиля, однако мастера по ремонту советуют менять этот гель раз в два-три года.

Что делать, если «кондей» стал «вонять»

Также иногда нужно очищать систему кондиционирования — это, например, обязательно надо делать при появлении специфического «гнилостного» запаха, который идет из воздуховодов при включении «кондея». Причина этого — появление внутри системы или в салонном фильтре бактерий и плесени. Для очистки системы обычно используются химические вещества (аэрозоли или пены).

Очистку можно выполнить самостоятельно — в автомагазинах продаются для этого специальные вещества. Однако лучше все же обратиться к профессионалам — у них антибактериальная очистка будет стоить 1600–2500 руб.

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Как защитить кондиционер от появления бактерий

Бактерии и плесень появляются из-за образования в системе кондиционирования конденсата. Самый простой способ борьбы с ним следующий: выключайте охлаждение за две-три минуты до окончания поездки. При этом оставляйте вентилятор включенным. За пару минут воздух в системе кондиционирования высохнет, а бактерии очень не любят такой воздух. Как правило, такой профилактической меры оказывается достаточно, чтобы система кондиционирования была чистой долгое время.

Процедура замены фреона и обслуживания кондиционера

С помощью специального оборудования из системы кондиционирования откачивается хладагент. Это нужно, чтобы рассчитать, сколько газа и масла в системе и какое количество нужно добавить.

Если есть подозрения на негерметичность системы, то закачивается газ с цветным маркером. Затем надо при помощи ультрафиолетовой лампы найти место утечки и при необходимости выполнить ремонт (например, заменить прохудившийся радиатор или патрубок).

Заменить фильтр осушителя (чаще всего он находится на магистрали системы или в радиаторе кондиционера).

Герметичную систему заполняют фреоном и добавляют в систему компрессорное место. При необходимости промывают радиатор кондиционера.

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