Как подготовить автомобиль к дальней поездке: семь лайфхаков для водителя Чтобы путешествовать с комфортом, стоит позаботиться не только о состоянии машины, но и о себе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Если вы решили поехать в дальнюю поездку — например, отпуск на море на машине, придется не только заранее спланировать маршрут, но и проверить техническое состояние автомобиля. На что еще надо обратить внимание перед путешествием — в материале NEWS.ru.

Пройдите техобслуживание и проверьте уровень моторного масла

Перед тем как отправиться в путешествие, посчитайте, сколько примерно километров проедет автомобиль. Например, дорога из Санкт-Петербурга в Сочи и обратно — это более 4,7 тыс. км, а если ехать на курорты Краснодарского края из Новосибирска, то суммарный пробег будет более 8,5 тыс. км.

Если вы понимаете, что в ближайшем будущем нужно менять фильтры, то лучше это сделать до поездки. Кроме того, перед стартом проверьте уровень моторного масла, тормозной и охлаждающей жидкости. При необходимости долейте все до максимума.

Замените все, что хотели давно заменить

Давно говорили себе, что надо купить новый аккумулятор, потому что старый постоянно разряжается? Знаете, что тормозные колодки изношены? Не уверены в сцеплении, которое в последние недели ведет себя все хуже и хуже? Перед путешествием все проблемные элементы надо обязательно заменить, ведь в дальней поездке на машине может произойти что угодно.

Проверьте систему охлаждения и кондиционирования

Реагенты и соль, которыми посыпают дороги многих городов зимой, негативно влияют не только на нашу обувь, но и на радиаторы автомобиля (а их в современных машинах может быть несколько). Поэтому перед дальней поездкой на автомобиле рекомендуется прочистить систему охлаждения.

Советуем провести обслуживание кондиционера: поменять фильтр, а если требуется, то и заправить его фреоном. Не отказывайтесь также от антибактериальной обработки системы вентиляции.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проверьте давление в шинах

Как правило, давление в шинах у современных легковых автомобилей должно быть в пределах 2,1–2,3 бара или атмосферы. Точные данные написаны в инструкции по эксплуатации, также эти цифры есть на наклейках, которые расположены на крышке топливного бака, в бардачке, на багажнике или на стойке двери.

Правильное давление в шинах очень важно во время дальнего путешествия. Во-первых, это сильно влияет на безопасность. Например, испытания немецкого клуба ADAC показали, что если давление в покрышках ниже рекомендованного на 1 бар (100 кПа), то тормозной путь на мокрой дороге может вырасти на 10 метров. Во-вторых, оно снижает ресурс покрышки (при падении давления на 30% износ шины увеличивается на 50%).

При неправильном давлении растет и расход топлива — если шина накачана меньше положенного на 0,5 атмосферы, потребление топлива у среднестатистического легкового автомобиля может вырасти на 0,5–1 л на каждые 100 км. С учетом дальней поездки на машине это будет весьма ощутимо для кошелька.

Замените «дворники» и протрите лобовое стекло

Если вы не меняли щетки стеклоочистителя в течение последнего года, то перед дальней поездкой на машине лучше поставить новые — из-за изношенных «дворников» видимость во время дождя ухудшается. А это приводит к тому, что глаза водителя быстрее утомляются.

Перед поездкой советуем протереть изнутри лобовое стекло — со временем оно покрывается тонким налетом, который в солнечный день способен сильно ухудшать видимость.

Спланируйте маршрут

Лучше всего отправляться в дальнее путешествие с напарником, чтобы он мог вас подменить за рулем. В этом случае дорога будет гораздо спокойнее и безопаснее. При этом помните о правильной схеме смены водителей: это надо делать каждые три часа. Если следовать формуле 3–3, то можно за один день проехать довольно много, и при этом никто сильно не устанет.

Если вы едете один, то раз в три часа обязательно надо делать остановку: можете перекусить, погулять, а еще лучше полежать в машине с закрытыми глазами 10–15 минут. И помните: если вы за рулем один, то обязательно каждые 10–12 часов нужно останавливаться на ночевку.

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Что нужно взять с собой в дорогу

Отправляясь в дальнее путешествие, необходимо продумать, что вы возьмёте с собой в машину. Список необходимых вещей можно разделить на две части: для водителя/пассажиров и для автомобиля.

Для машины рекомендуется взять:

Канистру моторного масла (1 литр): если в процессе поездки уровень масла снизится, то у вас будет необходимый запас на долив.

Баллонный ключ.

Домкрат.

Насос для подкачки шин (лучше купить небольшой компрессор — на маркетплейсах они стоят 1–3 тыс. руб.).

Набор инструментов для мелкого ремонта.

Изолента.

Запасные лампочки для фар.

Набор предохранителей.

Аварийный герметик для колес и/или набор для ремонта шин.

Фонарик.

Водителю и пассажирам рекомендуется взять аптечку. Согласно действующим нормативам, в автомобильной аптечке вообще нет лекарств. В ней лежат только бинты, жгуты, пластыри, перчатки, маска, ножницы и устройство для проведения искусственного дыхания. Поэтому перед отправлением в дальнюю поездку на автомобиле надо самостоятельно добавить лекарства в аптечку.

Помимо медикаментов, которые вы обычно используете, возьмите с собой простые обезболивающие, препараты против диареи или пищевого отравления. Советуем положить в аптечку перекись водорода или раствор хлоргексидина для обработки ран. Купите также таблетки от давления и нитроглицерин (таблетки или капсулы — скорая помощь при стенокардии и инфаркте), препараты против аллергии, мазь или спрей от ожогов и презервативы. Последние могут использоваться для окклюзионной повязки и как емкость для воды.

Что касается необходимого минимума для водителя, то самое главное — это питьевая вода. В пути нужно регулярно и много пить. Кроме того, рекомендуется взять в машину легкую пищу: яблоки или груши, орехи, сухофрукты.

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